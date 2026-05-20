La Valle Fértil fue escenario de un nuevo taller intercultural e inclusivo desarrollado en el marco del proyecto institucional “Revalorización de los Saberes Ancestrales y la Lengua Kakán en la Educación Primaria”, impulsado de manera conjunta por la Escuela Benito Lynch, la Comunidad Misipay y la Municipalidad local.

La propuesta fue coordinada a través de la Dirección de Pueblos Originarios y reunió a estudiantes, familias y docentes en una jornada centrada en la cultura diaguita, la inclusión y las distintas formas de comunicación dentro del ámbito escolar.

Durante el encuentro se realizaron actividades recreativas, artísticas y participativas vinculadas a la lengua kakán, la cultura ancestral diaguita y la Lengua de Señas Argentina. Uno de los principales ejes estuvo enfocado en trabajar frases de cordialidad, saludos y presentación personal en español, lengua kakán y lenguaje de señas.

Los alumnos aprendieron de la lengua kaká y lengua de señas.

La iniciativa apuntó a fortalecer herramientas de inclusión y accesibilidad dentro de la comunidad educativa, especialmente en un aula que desde hace más de un año desarrolla prácticas vinculadas al lenguaje inclusivo y la adaptación pedagógica para estudiantes que requieren propuestas accesibles.

Desde la organización destacaron que el taller permitió promover valores como el respeto, la empatía, la igualdad y la participación colectiva, además de fortalecer la identidad cultural y el vínculo con las raíces ancestrales.

A través de dinámicas grupales, señas e intercambios comunitarios, alumnos y familias compartieron una jornada orientada al aprendizaje y la construcción colectiva.

De la actividad participaron Elsa Tejada, la docente Noelia Barrionuevo, padres, madres y estudiantes de tercer grado, además de Mariana Aguilera, autora y responsable del proyecto educativo.