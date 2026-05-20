En el Día Mundial de las Abejas, la profesora de apicultura Gisel Martin, docente de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Monseñor Leonardo Gallardo de Médano de Oro, advirtió que San Juan atraviesa un faltante de abejas para la polinización de cultivos y explicó que muchos productores deben alquilar colmenas provenientes de Mendoza para sostener la producción agrícola. Según señaló, la provincia cuenta con pocos apicultores y la actividad todavía enfrenta escasa difusión entre los jóvenes.

Martin explicó que las abejas son fundamentales para la polinización de frutas y verduras y remarcó que la disminución de colmenas ya genera preocupación en distintos sectores productivos. “La abeja es uno de los principales polinizadores de nuestras frutas y verduras. Sin su existencia, la agricultura se vería totalmente desfavorecida”, afirmó DIARIO HUARPE.

La docente sostuvo que en San Juan no existen suficientes apicultores para cubrir la demanda de polinización que necesitan las fincas locales. “Actualmente hay pocos trabajadores dedicados a la apicultura y eso provoca que muchas veces se tengan que alquilar colmenas desde Mendoza para solventar la polinización de los cultivos”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que la situación no solo afecta a la agricultura, sino también a toda la cadena alimentaria. “Sin el servicio de la abeja no tendríamos gran parte de los alimentos que consumimos diariamente. Todo está relacionado con la polinización”, expresó.

Pocos apicultores y escasa conciencia

Martin indicó que una de las principales dificultades es la falta de interés en la actividad, muchas veces vinculada al temor por las picaduras. “Muy pocas personas se dedican a este oficio por miedo a las abejas y por desconocimiento sobre la importancia que tienen”, explicó.

Actualmente, la docente tiene 15 alumnos entre primero y segundo año en la escuela ubicada frente a Plaza Bolaños, en Rawson. Allí, aseguró, buscan generar conciencia sobre el rol de las abejas y fomentar nuevos emprendimientos apícolas. “Hace 20 años esta especialidad se creó justamente porque ya se observaba una baja importante de apicultores en la provincia”, comentó.

También destacó que en los últimos años comenzó a crecer la participación femenina dentro de la actividad. “Hay muchas mujeres interesadas en la apicultura y eso ayuda a que el oficio siga creciendo”, señaló.

El desafío de formar nuevos productores

La profesora remarcó que la actividad ofrece posibilidades laborales tanto para pequeños emprendimientos como para empresas dedicadas a la producción de miel. Además, explicó que desde este año realizan prácticas profesionalizantes con firmas del sector para acercar a los estudiantes al trabajo industrial.

“Lo importante es que los jóvenes entiendan que la apicultura no solo consiste en cosechar miel. También implica cuidar a las abejas y garantizar la polinización que necesita la producción agrícola”, afirmó.

Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer la actividad en San Juan para evitar depender de otras provincias. “Si no aumentamos la cantidad de apicultores y colmenas locales, cada vez será más necesario traer abejas desde Mendoza para mantener la producción”, concluyó.