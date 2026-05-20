Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá modificaciones en el régimen de Zona Fría, programa que actualmente alcanza a unos 120.000 usuarios en San Juan con descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas. Sin embargo, si prospera la iniciativa impulsada por el oficialismo de Javier Milei, cerca de 45.000 sanjuaninos podrían quedar excluidos del esquema y comenzar a pagar tarifa plena. El resto mantendría el beneficio.

La modificación principal apunta a limitar el beneficio únicamente a quienes estén incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Entre los sectores contemplados figuran hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT), familias registradas en el ReNaBaP y beneficiarios de la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

También podrán continuar dentro del esquema quienes tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque cada situación deberá ser evaluada por la Secretaría de Energía.

Actualmente, el régimen de Zona Fría alcanza a prácticamente toda la provincia y tiene un fuerte impacto en el Gran San Juan, donde se concentra la mayor cantidad de viviendas con conexión a gas natural. Con los cambios propuestos, miles de familias que hoy reciben descuentos podrían perder automáticamente el beneficio.

La diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, explicó que "quienes ya estén incorporados en el sistema no deberán volver a realizar el trámite". Pero, si pidió que "los usuarios que aún no accedieron al beneficio que se inscriban una vez que el sistema vuelva a estar habilitado".

En paralelo, la legisladora destacó que la Provincia continuará sosteniendo programas energéticos con fondos propios para amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables. Picón afirmó que "se sostienen los subsidios eléctricos y el programa Garrafa Hogar, especialmente destinados a departamentos alejados donde no existe acceso a gas natural, como Jáchal, Iglesia o Calingasta".

Otro de los puntos que genera preocupación es que muchos barrios nuevos del Gran San Juan fueron construidos sin conexión de gas natural y dependen exclusivamente de la electricidad, lo que incrementa el costo energético de los hogares en invierno.