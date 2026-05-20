Una definición ajustada, nervios hasta el último segundo y una victoria que tuvo mucho más peso que un simple juego. El Colegio Integral Independencia, de Rivadavia, se quedó con una nueva edición de “UPD Unidos por el Desafío”, el ciclo de GRUPO HUARPE que enfrenta a cursos secundarios en desafíos de preguntas y respuestas. Pero detrás del festejo hubo también una historia de unión y resiliencia que terminó atravesando a toda la audiencia.

El equipo azul, representado por el 5° A del Colegio Integral Independencia junto al profesor Juan Samat y las alumnas Julia Chiquette y Maitena Pérez, venció en un desempate electrizante a la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete, representada por Giovanni Ferreyra, Jeremías Rodríguez y la profesora Patricia Furlani.

La definición llegó luego de un empate 3 a 3 que obligó a sacar la pizarra y jugarse todo en una pregunta de aproximación. ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene la Cordillera de los Andes? El equipo azul respondió 3.000 kilómetros, mientras que el naranja apostó por 25.000. La respuesta correcta era 7.240 kilómetros y eso terminó inclinando la balanza para Independencia, que dio un paso más hacia el ansiado viaje de egresados a Bariloche.

Dos cursos y una historia que tocó a todos

Los chicos del Colegio Integral Independencia se definieron como un curso “intenso y unido”, especialmente cuando deben apoyarse o enfrentar situaciones importantes dentro del colegio. Entre risas, contaron que lo que más van a extrañar cuando terminen la secundaria serán los almuerzos compartidos todos los días. “No nos imaginamos almorzando solos en nuestras casas”, confesaron.

Pero también hablaron del momento más difícil que les tocó atravesar como comunidad educativa: la muerte de Lucía Rubiño, un caso que impactó profundamente en San Juan y que marcó emocionalmente a toda la escuela, incluso a quienes no compartían curso con ella. Sin buscar dramatizar, los estudiantes reflejaron cómo ese episodio fortaleció los vínculos internos y los hizo acompañarse mucho más entre compañeros.

Enfrente estuvo la Escuela Alfonsina Storni, un curso que se describió entre risas como “problemático para algunas cosas y unido para otras”. Su anécdota más desopilante fue haber cambiado la fecha de una prueba sin autorización, maniobra que terminó con varios retos incluidos. Y como buen curso secundario con espíritu democrático extremo, admitieron que una de las situaciones más difíciles del año fue… elegir la campera de egresados.

Más allá del resultado, ambos cursos dejaron en claro que el UPD es mucho más que contestar preguntas frente a cámara. Entre anécdotas, nervios, cargadas y recuerdos que ya empiezan a convertirse en nostalgia, tanto el Colegio Integral Independencia como la Escuela Alfonsina Storni mostraron esa mezcla entrañable que define al último año: un grupo de chicos intentando disfrutar al máximo una etapa que saben que no se repite.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd