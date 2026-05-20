Los fans sanjuaninos tendrán una nueva juntada para respirar rock & roll argento durante la Semana de Mayo. Con bandas locales y de la vecina Mendoza, la “Noche Paranoica y Heroica” tendrá un emotivo homenaje a clásicos del género nacional con la bandera en alto de la “Patria Stone”.

Clásicos, nostalgia y toda la esencia de una cultura urbana callejera que no pierde vigencia. La cita será este próximo 22 de mayo a las 23 hs. en el Bar del Titi, (Av. España y Tacuari, Rawson) en Rawson. Las entradas generales tendrán un valor de $5.000.

El festival incluirá lo mejor de la música del movimiento “Stone argentino” a dos gigantes que dejaron una marca imborrable en lo que también fue llamada popularmente como “cultura rollinga”.

Coche Bomba de Mendoza.

Desde Mendoza llega la banda Coche Bomba que presenta su producción “Experiencia Paranoica”, un recorrido por la historia y las canciones que hicieron de Ratones Paranoicos, una de las agrupaciones más representativas, en cuyo tributo sonarán aquellos clásicos inmortalizados por Juanse, Sarco, Memi y Roy.

La otra parte de la noche tiene su aguante local, con los chicos de Rojo & Negro, banda sanjuanina, será la encargada de rendir tributo a Heroicos Sobrevivientes, la histórica agrupación liderada por la dupla de Fernando Pita y Segundo Gassibayle. Heroicos Sobrevivientes se convirtió en una banda de culto dentro del universo Stone argentino, construyendo una identidad propia y una conexión especial con su público.

Después, tocarán los chicos de Vicios Nocturnos, una de las bandas emergentes del rock sanjuanino, donde apuestan por canciones propias y sonido potente.

Rojo & Negro de San Juan.

Vicios Nocturnos es una de las bandas emergentes de la escena del rock local en San Juan. Apuestan por canciones propias y sonido potente, metiéndose de a poco en el circuito de bares y escenarios locales. Tienen un perfil independiente y forman parte de la movida de agrupaciones de la provincia que buscan visibilizar el "Rock de la tierra del sol".

El grupo formó parte del Festival Rockea San Juan, integrando la grilla con otras bandas conocidas como Viejo Transistor, De la Galera y Mama Georgia. También, en los bares como Breaking Beer, con otras agrupaciones como Yo No Fui.Coche Bomba está integrado por Martín García en percusión, Claudio de la Rosa en batería, Federico Rodríguez en teclado, Mariano Fossas en armónica, Agustín Rodríguez en guitarra, Darío Olivera en guitarra, Javier Gímenez en voz y Leandro Vieyto en bajo y coros.

Por su parte, Rojo & Negro está compuesto por Sergio ''Checho'' Munizaga en percusión y coros, Mario Morales en bajo, Dario Agustin Marti en primer viola, José 'Pepe' Veragua en guitarra y coros, Ariel Chirino en batería y Maxi Cevilán en voz.

Finalmente, Vicios Nocturnos está armada con Álvaro Ramírez en guitarra y voz, Dario Giménez en Batería y "Mumy" Gonzáles en bajo y coros.