El histórico Templo Nuestra Señora de las Mercedes, en la localidad de Villa Mercedes, Jáchal, se encamina hacia sus últimos días en pie. Tras un prolongado proceso administrativo que se extendió por más de un año ante el Ministerio de Infraestructura, el padre Gustavo Vaca confirmó que el plan de demolición ha entrado en su fase definitiva.

La ejecución técnica del proyecto comenzará con la llegada de una empresa encargada de realizar el relevamiento técnico y el presupuesto de la obra. Según explicó el párroco, la estructura, cuya construcción original data de 1886, se encuentra "fracturada completamente", lo que motivó la decisión oficial por razones de seguridad. "Poner en riesgo la vida de cualquier ciudadano, nadie quiere asumir ese costo. Entonces, es lo más sensato", afirmó Vaca sobre la necesidad de intervenir el edificio.

La decisión se formalizó el mes pasado mediante un acta de colaboración mutua firmada entre el Arzobispado de San Juan de Cuyo, el Ministerio de Infraestructura y el gobernador Marcelo Orrego.

Un operativo comunitario para el resguardo histórico

El próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 9 horas, se llevará a cabo una jornada de movilización para el desalojo total del templo. En un trabajo conjunto con la Municipalidad de Jáchal, que aportará camiones y maquinaria, se trasladarán el mobiliario, las reliquias y las antigüedades hacia las capillas de Andacollo y San Isidro Labrador.

El padre Vaca destacó la importancia emocional y documental de esta fecha: "Es un templo que no vamos a volver a ver nunca más. Entonces creo que merece la pena un gran archivo histórico, fotográfico, videos y sobre todo el resguardo". Por pedido del Monseñor Lozano, se pondrá especial énfasis en inventariar y cuidar estos elementos, que representan la "historia sensible" de la fe de la comunidad.

Voces en conflicto

A pesar del avance del plan, la medida no está exenta de polémica. Desde la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Accodepas), han manifestado un fuerte rechazo. Su referente, Leonardo Correa Fili, calificó el proceso de retroceso: "Esta situación es totalmente irregular y grave... es muy peligroso el precedente que se está sentando".

Ante estas críticas, el párroco aclaró que, si bien el terreno es considerado un solar histórico, la declaración no protege al edificio en sí mismo. "Lo que tiene declaración es el solar histórico, que es del suelo hacia abajo... pero no en sí mismo del edificio. Por eso no hay ningún problema de intervenirlo", explicó Vaca para dar certezas sobre la legalidad de la demolición. Luego del traslado de los objetos, se dará paso a la instancia administrativa final para la posterior reconstrucción del recinto