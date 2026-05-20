El referente de la Fundación Sarmiento, Mario Capello, volvió a instalar el debate sobre las regalías mineras en San Juan al proponer un sistema “progresivo y móvil” que ajuste los porcentajes de pago según la rentabilidad de las empresas. Según sostuvo en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, con los actuales precios internacionales del oro la provincia podría recaudar mucho más de lo que percibe hoy.

Capello explicó que el esquema vigente mantiene un techo fijo del 3% sobre el valor de exportación, mientras que la propuesta que impulsa contempla un sistema escalonado que “cuando la renta del proyecto es menor al 10%, las regalías serían de 4%. Y cuando supera el 80%, es decir, cuando la renta operativa es más del 80% del costo operacional, es el 16%”, explicó.

Para ejemplificar el impacto del sistema, puso el foco en Veladero y aseguró que la diferencia de ingresos sería millonaria para San Juan. “Veladero va a producir 400 mil onzas de oro este año. Si aplicamos el sistema actual, va a pagar US$54 millones. Ahora, si nosotros vamos a regalías progresivas y móviles, tendría que pagar US$193 millones”, afirmó.

Según detalló, incluso descontando fondos fiduciarios, la provincia recibiría alrededor de US$220 millones con un nuevo esquema de regalías vinculado a la rentabilidad minera. Además, indicó que el mecanismo debería tener actualizaciones automáticas y periódicas. “Se informa mensualmente o bimestralmente. Esto es permanente, lo tienen que hacer”, remarcó.

Capello también vinculó el desarrollo minero con la situación social y económica de San Juan y defendió la actividad como una herramienta clave para combatir la pobreza y generar empleo. “La minería es lo que le va a dar a San Juan, a los desocupados y a los pobres de San Juan, una posibilidad enorme, una vacuna contra la pobreza”, sostuvo.

En ese marco, pidió sacar la minería de la disputa partidaria y cuestionó las posiciones políticas que generan incertidumbre en el sector. “Los empresarios lo están viendo. Dicen: ‘14 votaron en contra. ¿Y si ganan la elección?’. Tenemos que sacar de la disputa política la minería”, afirmó.

Por último, consideró que para consolidar inversiones hacen falta tres pilares: “la I de inversión, la C de competitividad y la C de confianza”. Según dijo, San Juan debe dar señales claras para sostener el crecimiento de una actividad que considera estratégica para el futuro económico provincial.

Textuales

Mario Capello / Fundación Sarmiento