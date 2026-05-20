La localidad de La Majadita, ubicada en el departamento de Valle Fértil, ya comenzó a latir con fuerza ante la proximidad de uno de sus eventos más emblemáticos. La comisión organizadora de la 21° edición de la Fiesta Provincial del Chivo ha dado los primeros pasos firmes para garantizar el éxito de esta nueva entrega, confirmando oficialmente la fecha de realización y comenzando a desandar lo que será una grilla artística de primer nivel.

Según informaron desde la organización a DIARIO HUARPE, la cita para todos los sanjuaninos y turistas será el próximo sábado 18 de julio. El epicentro de la celebración será, como es tradición, el Predio Oscar Luis, situado en el complejo del CIC de La Majadita. Para esta edición, se ha dispuesto que las puertas del predio se abran a partir de las 11 de la mañana, permitiendo que los asistentes aprovechen la jornada completa en contacto con la naturaleza y las tradiciones locales.

Los Mellizos Díaz: folklore y carisma desde Tucumán

Uno de los anuncios más esperados por los seguidores del festival es la conformación de la grilla de artistas. En este sentido, la organización confirmó que esta semana se cerró el contrato con el dúo tucumano Los Mellizos Díaz. Integrado por Javier y Daniel Díaz, este dúo folklórico ha logrado destacar en el panorama nacional por una propuesta que combina con maestría la tradición y la frescura, logrando una conexión inmediata con el público a través de su alegría y cercanía.

Conocidos por hacer "doble bulla" en el escenario, estos artistas tucumanos llegarán a Valle Fértil con una energía contagiosa que promete encender el predio desde temprano. Los Mellizos Díaz cuentan con una trayectoria que incluye participaciones en importantes festivales provinciales y nacionales, donde siempre han resaltado por su disciplina y constancia sobre las tablas. Su presencia en La Majadita es un reflejo del esfuerzo por traer figuras que resalten las raíces culturales de la región.

Gastronomía y artesanías en un entorno natural

Más allá de la música, la Fiesta Provincial del Chivo es reconocida por ser una verdadera celebración de los sabores y aromas vallistos. Los asistentes podrán disfrutar de la venta de comidas típicas, con el chivo como gran protagonista, además de una variada oferta de bebidas y productos regionales.

El evento también funcionará como una vitrina para los artesanos locales, quienes ofrecerán sus creaciones a los visitantes, permitiendo un contacto directo con la identidad productiva de la zona. Todo este despliegue se desarrollará en el marco de un entorno natural único, donde los paisajes de ensueño de La Majadita ofrecen el telón de fondo perfecto para una jornada de celebración familiar.

Un evento que celebra la identidad de Valle Fértil

La 21ª edición del festival no es solo un evento musical; es una oportunidad para que el departamento de Valle Fértil muestre al mundo su cultura y sus tradiciones. La organización continúa trabajando intensamente para terminar de conformar el resto de la grilla, sumando nuevos talentos que acompañarán a Los Mellizos Díaz en esta jornada festiva.

Con la confirmación de la fecha y el horario de apertura, la comunidad de La Majadita se prepara para recibir a cientos de visitantes que buscan vivenciar la magia de un festival que, año tras año, se consolida como un hito ineludible en el calendario cultural de San Juan. La invitación está hecha para el 18 de julio: un día para celebrar la identidad, la música y el reencuentro en el corazón de Valle Fértil.