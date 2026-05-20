Miguel Ángel Solá regresa a los escenarios sanjuaninos este domingo 24 de mayo con una función que tiene doble peso: es su vuelta al teatro después de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) el año pasado y es, además, una obra que le devolvió algo que tenía perdido. "Me recuerdo a mi mamá en movimiento, que yo la tenía congelada en una foto en blanco y negro porque murió hace 55 años", dijo el actor en diálogo con DIARIO HUARPE.

La obra es "Por el placer de volver a verla", del dramaturgo canadiense Michel Tremblay —el más importante de su país, según Solá—, con versión y dirección de Manuel González Gil y producción de Faroni Producciones. La función se realizará en el Teatro Sarmiento, a partir de las 21 horas, con entradas a $45.000 y $50.000.

En la pieza, Solá interpreta a un reconocido autor teatral que decide sumergirse en su pasado y convocar, frente al público, a la mujer más importante de su vida: su madre, interpretada por Mercedes Funes. La trama es autobiográfica: Tremblay escribió la obra para rendir homenaje a la mujer que hizo todo lo posible para que él cumpliera su vocación artística.

Una rehabilitación en escena

Solá contó que el proceso de trabajo fue particular. Mientras él atravesaba la recuperación del ACV, el director González Gil adelantó gran parte de la dramaturgia solo. "Él hizo un trabajo extraordinario y logró hacer una obra a medida del público y a medida mía para que yo pudiera trabajar", explicó el actor.

El resultado fue también un reencuentro personal profundo. Su madre murió cuando él tenía 20 años, de una enfermedad que describió como "muy degradante". Durante décadas, Solá dijo que evitó recordarla en movimiento para no revivir esa imagen de deterioro. La obra quebró ese mecanismo. "Lo que hizo este trabajo fue devolverme la movilidad de mi mamá en mi memoria", afirmó.

También destacó la figura de su compañera de escena. "Mercedes Funes es una actriz extraordinaria con la que yo puedo aprender todavía a mi edad. Me ha transformado la vida", dijo Solá, quien pasó 30 años fuera del país y no la conocía.

El teatro como origen

Consultado sobre la vigencia del teatro frente a la proliferación de pantallas y estímulos digitales, Solá defendió el formato con un argumento histórico: "El teatro está vivo porque es el origen de todo lo que es la comunicación. El hombre salía a cazar y después tenía que contarles a los que quedaban en la caverna qué había afuera", reflexionó.

Para el actor, esa dimensión de unicidad es lo que distingue al teatro de cualquier otro medio. "No se puede hacer dos veces la misma función. Tenés una sola posibilidad cada vez que la hagas", sostuvo.

La obra llega a San Juan en el marco de una gira nacional.

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