Un control de rutina realizado por personal de Policía Caminera permitió el secuestro de una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente desde el año 2011, en el marco de una causa por hurto de vehículo en la provincia de La Rioja. El procedimiento tuvo lugar en el departamento Sarmiento, durante la tarde, en inmediaciones de calle Rivadavia y Ruta Nacional 40.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del D7 llevaban adelante recorridas preventivas cuando procedieron a entrevistar a los ocupantes de una motocicleta. El rodado era conducido por un hombre acompañado por una mujer, quienes al ser consultados manifestaron no contar con la documentación correspondiente ni con licencia de conducir habilitante.

Ante esta irregularidad, los uniformados realizaron la verificación del dominio a través del sistema SIFCOP, lo que permitió constatar que la motocicleta, una Motomel B110, presentaba un pedido de secuestro activo desde el 26 de abril de 2011. El requerimiento había sido emitido por la División Sustracción de Automotores de la Policía de La Rioja, en el marco de una causa por hurto.

El conductor fue identificado con el apellido Calleja, de 47 años, con domicilio en la localidad de Media Agua, en el mismo departamento donde se desarrolló el procedimiento.

Frente a la situación, se dio inmediata intervención al sistema acusatorio y a la UFI Delitos contra la Propiedad, desde donde se dispuso el secuestro del rodado, la confección de la cadena de custodia y la participación de la comisaría jurisdiccional para continuar con las actuaciones correspondientes.

Asimismo, se ordenó mantener comunicación con el juzgado interviniente de la provincia de La Rioja, con el objetivo de avanzar en las diligencias judiciales y coordinar las medidas necesarias en relación al vehículo sustraído.

El procedimiento se enmarcó en los controles preventivos que realiza Policía Caminera en rutas provinciales y nacionales, orientados a detectar irregularidades en la circulación y a colaborar con la recuperación de vehículos con pedido judicial vigente. La causa quedó sujeta a la continuidad de las actuaciones bajo supervisión de la autoridad judicial competente.