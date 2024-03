Mario Pergolini estuvo invitado a Lanata Sin Filtro, el programa matutino de Radio Mitre, conducido por Jorge Lanata y su staff. En el mismo, que se transmite en varias plataformas, Pergolini dialogó sobre eso mismo, el streaming y cómo impacta en lo que se conoce como medios masivos de comunicación: la radio, televisión y diarios. Apuntó que, en un futuro no muy lejano, estos medios serán reemplazados por este nuevo gigante que “la gente elige”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El empresario comenzó explicando que los medios masivos tal como se conocen han dejado de existir, hoy hay una hibridación entre medios y plataformas. “Antes, nos sentábamos todos frente a la televisión porque había gran variedad de contenido que se adaptaba a todas las edades. Ese público hoy en día se ha perdido y a la TV la consumen en su mayoría mujeres y de un rango etario de más de 50 años”, señaló. Apuntó directamente hacia la segmentación del público que está muy marcada, “gente de menos de 20 años consume TikTok, gente entre 20 y 30 años Instagram, y los más de 30 Facebook y alguna porción Instagram”.

Publicidad

Esto mismo ocurre dentro del mundo de las plataformas, el público más adulto se concentra aún en lo tradicional como lo es la radio, un público medio en la TV y radio y las nuevas generaciones apuestan al streaming. Asimismo y a modo de ramificación, dentro del streaming, los públicos también están segmentados y allí Pergolini relaciona esta segmentación del público con la creación de contenido y las ganancias.

Iliana Calabró, parte del staffde Lanata Sin Filtro, tocó el tema de la sustentabilidad de las plataformas de streaming.

“Fui el primero en poner streaming en Argentina y nos dimos cuenta de que había otro público, es por eso que empezamos a segmentarlo para crear contenido acorde a los públicos para que así sea más rentable con respecto a la audiencia y a las marcas. Hoy en día, las marcas que quieren publicidad no dicen ‘yo quiero mi marca con este influencer o X persona’, sino que profundizan en una parte del público”. Lo que se prioriza ahora son los filtros, se busca un rango etario determinado para vender un producto y contenido particular.

Frente a esta relación de segmentación del público y del contenido, habló también sobre la monetización del mismo y cómo se puede ganar en estas plataformas. “En Youtube es un poco más complicado porque no se cobra lo mismo realizando un vivo que guardando el video y dejarlo on demand, es decir, cuando la gente prefiera verlo”. Esto tiene que ver directamente con la publicidad, que es el motor de cualquier plataforma, ya que en un vivo en Youtube, la misma empresa no puede colocar publicidad, mientras que si se guarda el video y se cliquea, automáticamente aparece una publicidad que genera más ingresos para la plataforma.

Por último, Pergolini planteó que, “sin dudas, este es el futuro, va a quedar y va a reemplazar definitivamente a la televisión y la radio”. Es una plataforma sustentable que lo que cambia es el contenido, pero no el soporte, por lo que se va regenerando constantemente. “Es sustentable, ya que, hay un dinamismo absoluto, cualquiera arma su canal y lo banca. El negocio está en descubrir gente y brindarle la estructura para ver como compartimos el negocio”. Para el presentador argentino, sin ninguna duda, el streaming es lo que se viene.