Salud y Bienestar
Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud
Por Mauro Cannizzo Hace 7 horas
Aquí tienes las predicciones para este jueves 28 de agosto según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.
Signo del horóscopo Aries hoy
Este ciclo lunar te trae muchos puntos a favor, Aries . Es probable que tus ideas surjan de forma espontánea, así que asegúrate de anotarlas todas. Quizás prefieras seguir el protocolo y ceñirte a los planes ya trazados, porque no solo te ahorrará tiempo, sino también la confusión que pueda surgir en el camino. Tacha una cosa, luego otra, para alcanzar un equilibrio y combinar la creatividad intuitiva con la acción dirigida y decidida.
Signo del horóscopo Tauro hoy
Tus relaciones personales, en particular las más íntimas, te han brindado seguridad, estabilidad y muchísima fuerza interior, Tauro . La adaptabilidad y la disposición a mantenerte flexible a pesar de todo, manteniendo al mismo tiempo tu fortaleza emocional y estabilidad, son la clave para que las cosas funcionen. Tu resiliencia emocional y basada en la sabiduría, junto con tu enfoque en lo que realmente importa, te lleva a nuevas e inspiradoras formas de ser. Para algunos, tu vida amorosa es todo lo que podrían desear, y para otros, estás manifestando o atrayendo el amor que tanto anhelan.
Horóscopo Signo Géminis Hoy
Ten cuidado de no dejarte llevar tanto por atajos para llegar a tu destino que, al llegar, no lo valores o te pierdas en el camino. Géminis , sí, puede resultar un poco difícil dedicarse a algo que aún está en el aire. Sí, puedes empezar a dudar de ti mismo y sí, es humano querer ver resultados rápidamente. Pero presta atención: tus guías te recuerdan que cuando sabes que vale la pena luchar por algo, no te rindas ni te apresures a alcanzar la cima. Disfruta del paisaje, disfrútalo al máximo y da cada paso adelante con la mayor atención posible.
Signo del horóscopo Cáncer hoy
Tus miedos pueden mantenerte atrapado en este círculo vicioso, Cáncer . Quizás te hayas sumergido en tu pasado, en tus miedos, preocupaciones, ansiedades y muchos otros detalles agobiantes e incluso innecesarios. Y aquí estás, finalmente flotando por encima de todo, quizás sintiéndote un poco impotente, pero también con la oportunidad de ver tu vida desde una perspectiva más amplia. Pronto llegará el momento de que te lances, pero por ahora, encuentra ese equilibrio interior. Por muy inestable que te sientas, puedes conquistar la forma en que eliges verte a ti mismo y a tu vida. Y esta es tu maestría.
Horóscopo Signo Leo Hoy
Observa cómo florecen tus flores, Leo . Observa cómo nacen tus plántulas, cuídalas y entusiasmate con cada uno de sus movimientos. Tu energía arraigada y nutritiva es la que sienta las bases para que surjan tus nuevas ideas. Puede que haya mucho para elegir, pero elige lo que realmente te emocione. Tiempos más felices y armoniosos te esperan; disfruta un poco de la riqueza de tu vida, deléitate con los momentos tranquilos y fugaces que despiertan asombro, satisfacción e inspiración, todo a la vez. El Universo está de tu lado. Pide y prepárate para recibir.
Horóscopo Signo Virgo Hoy
Ya elegiste y ahora te preguntas si fue lo correcto, Virgo . No te preocupes por las cosas pequeñas y, definitivamente, no mires al pasado, a algo que cambió tu vida por completo. Una mano más grande, mejor y más estable está aquí para ti, apoyándote en cada paso. Sal de este círculo vicioso y mira hacia adelante en la vida, hacia las nuevas oportunidades que te esperan.
Signo del horóscopo Libra hoy
Hay algo más profundo que necesita ser abordado. Hay algo más de lo que actualmente se ve. Libra , has estado mirando a largo plazo, has estado construyendo castillos y sentando cimientos, pero ¿y si tu plan maestro pertenece al siglo XIX y no al 2025? A lo que me refiero es: ¿por qué construir cosas sobre cimientos que no están destinados a tu etapa actual ni al futuro? Has cambiado vibracionalmente e incluso en tu perspectiva de la vida. Así que acepta el cambio, minimiza las cosas y concéntrate en lo esencial; sigue la tendencia del diseño escandinavo: clásico, minimalista, pulcro y elegante; aplícalo solo a todo en tu vida.
Horóscopo Signo Escorpio Hoy
Cuidado con las intenciones ocultas, Escorpio . Ya sea en relaciones, patrones o asociaciones, tanto en el ámbito laboral como profesional. Recuerda que no se puede confiar en todos los que son amables, y no todos los que comparten verdades amargas tienen en mente tus peores intereses. Al centrarte de nuevo en tu esencia, en lo que conforma tu círculo íntimo, tu fortuna empieza a mejorar. Te das cuenta de que, aunque las ganancias y los recursos materiales puedan parecer cíclicos, siempre te benefician.
Horóscopo Signo Sagitario Hoy
Puede que hayas estado pensando en angustias, desamores o rupturas dolorosas; una relación que sentías tan cercana que podrías basar toda tu vida en ella podría estar pasando a un segundo plano o quizás necesite ciertos ajustes urgentes. Sin embargo, Sagitario , no te preocupes por nada. Lánzate al agua. Encontrarás tu orilla y el camino hacia lo que necesitas. Esta nueva oportunidad de renovación requiere que camines solo un poco, pero recuerda que aunque el león puede salir solo a hacer lo necesario, la leona siempre se queda esperando su regreso. Ten un poco de fe y paciencia.
Signo del horóscopo Capricornio hoy
Avanza con paso lento y constante hacia una transición que probablemente temes, pero que es necesaria para ti. Es casi como si ya estuvieras de duelo por un final, pero aún lo estás viviendo. Estás emergiendo hacia un lugar feliz, Capricornio , uno que te permite celebrar, generar calidez, seguridad, estabilidad y un sentido de pertenencia. Cuanto más te enfoques en los sentimientos de satisfacción, paz y alegría, y cuanto más crees desde ese espacio, con mayor facilidad y sin esfuerzo obtendrás todo lo que deseas de la vida.
Horóscopo Signo Acuario Hoy
Has elegido con sabiduría, Acuario . Puede que sientas que tu pasado regresa a ti, acechando cada paso que das; sin embargo, recuerda que eres más sabio que antes. Recuerda que el niño que una vez aprendió trucos para sobrevivir ya no necesita seguir con esas travesuras. Puedes inspirarte en la sabiduría del pasado y aplicarla a tu vida de ahora en adelante. La sinergia es tu nueva normalidad, el trabajo en equipo es tu nueva forma de ser y la expansión es tu nueva vida.
Horóscopo Signo Piscis Hoy
Sientes que el camino tradicional no es para ti, y Piscis , esto es lo que el cosmos te pregunta: ¿es cierto o quizás te estás dirigiendo hacia caminos difíciles solo para sentirte como si hubieras logrado grandes cosas? Piscis, si algo no funciona, pregúntate cómo puedes lograrlo en lugar de forzar las cosas para que funcionen solo a tu manera. A veces, los métodos probados y comprobados te llevan a tu destino de forma más segura, rápida y eficiente. Inténtalo y quizás recibas algunas palabras sabias de un alma experimentada o un mentor.