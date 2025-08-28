La Municipalidad de Rawson, en conjunto con la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, anunció que la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita se celebrará el domingo 7 de septiembre en la Plaza Bolaños del Médano de Oro. La decisión se debe al mal pronóstico del temporal de Santa Rosa para este fin de semana.

El tradicional evento busca rescatar las costumbres locales y ofrecer un espacio de encuentro familiar, combinando diversas propuestas: un concurso gastronómico para premiar a los mejores exponentes en las categorías Pan y Semita, espectáculos artísticos y una feria de emprendedores y artesanos.

Publicidad

Los interesados en participar del certamen gastronómico podrán inscribirse hasta el 5 de septiembre y solicitar información al teléfono 2644586305. La programación artística incluirá presentaciones de Maxi Vera, Almas Medaneras, Instituto Beirut, Instituto Olé Flamenco, Instituto Rocío y Javier Lucero, además de demostraciones de amasado en vivo.

Con esta reprogramación, la Municipalidad busca garantizar que vecinos y visitantes disfruten plenamente de la jornada, combinando gastronomía, cultura y entretenimiento, en un evento que enaltece las raíces rawsinas.