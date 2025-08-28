La reserva de San Martín no pudo sostener el envión conseguido en la fecha anterior y terminó cayendo este miércoles en su visita a River. En el duelo disputado en el River Camp, el Verdinegro sufrió un contundente 3-0 a manos del Millonario.

Los goles fueron anotados por Facundo González (21’), Joaquín Flores (57’) y Lisandro Bajú (63’), quienes sentenciaron la historia a favor de los locales.

Con este resultado, San Martín permanece con 9 puntos en siete partidos disputados del Torneo Proyección. A pesar del traspié, el equipo sanjuanino aún se mantiene en zona de clasificación al ubicarse en el octavo puesto del Grupo B.

El Verdinegro había llegado a este compromiso con confianza luego de vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el predio Emmanuel Más, con gol de Santiago Barrera. Sin embargo, esta vez no logró repetir la fórmula y terminó cediendo ante un rival que mostró mayor eficacia.

En tanto, River alcanzó las 12 unidades y escaló hasta la quinta posición de la tabla, acomodándose mejor en la pelea por avanzar a la siguiente fase del certamen juvenil.