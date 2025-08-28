En medio de un proceso judicial impulsado por Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi sumó una nueva complicación al quedar anotado en el Registro de Deudores Alimentarios, por lo que no podrá salir de Turquía, país en el que representa al Galatasaray y donde vive con su pareja actual, la actriz Eugenia "China" Suárez.

La semana pasada se conoció que el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió decretar un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de US$110.000 en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara.

La decisión fue firmada el 19 de agosto de 2025 por el juez Adrián Hagopian y responde a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, según el expediente 88891/2024.

De todas formas, especialistas en derecho internacional señalan que la imposibilidad de salir de Turquía se contrapone con la idea de ver a sus hijas en un lugar estratégico que no sea ni Argentina ni su país de residencia.

En diálogo con América, la abogada Carla Junqueira explicó que la decisión quedará en manos del juez, que tendrá que analizar qué es lo mejor para las menores, Francesca e Isabella. "Con respecto a este caso yo no tengo acceso al expediente para saber cuál es la situación pero las chicas ahora están en Argentina y cada vez más adaptadas acá. Va a depender del juez, si el considera que no están adaptadas a este país".

A su vez, sostuvo que "el mejor resultado siempre es el acuerdo. Por algo el convenio de Haya busca evitar el cambio de jurisdicción. Porque el racional lógico, detrás del convenio, no es el derecho de familia sino un acuerdo de cooperación judicial internacional por el cual tienen que ser las jurisdicciones originales”, detalló.