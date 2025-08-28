Una medida judicial por violencia de género en Caucete culminó con un desenlace inesperado: la captura de un prófugo que, durante años, evadió la Justicia por un resonante caso de homicidio ocurrido en 2020. El hombre, de 28 años, intentó ocultar su verdadera identidad, pero la perseverancia policial lo desenmascaró y lo puso tras las rejas, no solo por golpear a su pareja sino por un homicidio.

En el transcurso de este miércoles 27, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 9°, al mando del comisario Esteban Echavarría, se presentaron en el Barrio Loteo Unión. Su misión, acompañada por la jueza Luciana Salva, del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, era ejecutar una medida cautelar de exclusión de hogar, originada por una denuncia anónima sobre un caso de violencia de género. Las averiguaciones policiales previas determinaron que la víctima residía con un hombre que la agredía de manera constante.

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron al presunto agresor. Al solicitarle sus datos filiatorios, el individuo se negó a colaborar y proporcionó información falsa, intentando ocultar quién era en realidad. Ante esta actitud sospechosa, los policías lo trasladaron a la comisaría.

El sujeto no tuvo escapatoria y ahora enfrentará graves cargos por el homicidio del sereno Brizuela.

Una vez en la dependencia policial, el hombre finalmente reveló su nombre: Matías Ezequiel Amaya, de 28 años. La verificación de sus antecedentes personales arrojó un resultado que conmocionó a los investigadores: Amaya tenía un pedido de captura vigente por su presunta vinculación en el homicidio del sereno Brizuela, un hecho que sacudió a Caucete en el año 2020. Por ese mismo caso, ya se dictaron cinco condenas de cadena perpetua, lo que evidenció la gravedad del crimen y la importancia de la captura.

Tras corroborar la situación, se le dio intervención al magistrado competente y Amaya quedó detenido en la Comisaría a la espera de que se resuelva su situación procesal. Su captura no fue el único resultado del operativo, que contó con un importante despliegue de personal. Se destacó la labor del cuerpo de brigadistas de la Comisaría 9º, integrado por el oficial ayudante Cayetano Gallegos, el cabo Lucas Gómez y el agente Gonzalo Yanzón. También participó personal de la seccional a cargo del subcomisario Gastón Ochi, con los oficiales principal Jorge Rivero, subinspector Hernán Morales, ayudante Maximiliano Zabaleta y el Agente Mauricio Díaz. Además, se sumó el apoyo del grupo de contención de la Departamental N° 6 y el Comando Radioeléctrico Este.

El crimen de Brizuela

Juan Jorge Brizuela, de 67 años, había sido encontrado muerto y maniatado en una finca de Caucete en noviembre de 2020. Tenía fuertes golpes en la cabeza. Para esclarecer el hecho se realizaron 15 allanamientos y se secuestraron una moto y un auto que habían sido robados. Finalmente, en 2023, los jueces, integrantes del tribunal de la Sala 1 de la Cámara Penal, condenaron a los cinco imputados, que llegaron al debate, a la pena de prisión perpetua. La resolución se dio a conocer con un fuerte operativo de custodia policial, que rodearon a los acusados para evitar cualquier tipo de reacción que ponga en riesgo la integridad de los presentes en la audiencia. Quien quedaba prófugo de la Justicia es Amaya, quien ahora fue detenido a raíz de otra causa.