Horóscopo de hoy, lunes 1 de septiembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este 1 de septiembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Escucha los susurros en tu cabeza, aunque no digan lo que quieres oír. Los sueños, los déjà vu y las intuiciones dispersas que aparecen una y otra vez son mensajes que se introducen de contrabando desde las partes de ti mismo que normalmente dejas atrás.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Se te está mostrando dónde te inspira tu tribu y dónde te limita. No todos los grupos a los que perteneces están hechos para el futuro que deseas, y la tensión que sientes ahora es una señal de que podría ser el momento de elegir de otra manera.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

El protagonismo que tanto anhelas está más cerca de lo que crees, pero exigirá más de ti que solo encanto. Con el regreso de Saturno a Piscis el 1 de septiembre, se pondrá a prueba tu disposición a desarrollar la disciplina necesaria para alcanzar tu visión.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Cáncer, el 1 de septiembre, abre tu mente más allá de sus límites actuales para que puedas actuar según las verdades y creencias que te inquietan un poco. Ya sea sobre viajes o conversaciones que te inquieten de la mejor manera, cada una de ellas es una puerta a nuevas perspectivas. Si la verdad destrozara la versión de ti mismo en la que has estado viviendo, ¿caminarías por los escombros para conocer a la persona en la que podrías convertirte?

Publicidad

Horóscopo Signo Leo Hoy

Lo único que necesitas saber el lunes es que la intimidad y la vulnerabilidad son el precio de la entrada. No te resistas para dejarte rehacer aquí, porque cuanto más te contengas, más tardará el oro en emerger de este proceso fundido.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Algunos podrían pasar por una o dos pruebas mientras Saturno en Piscis evalúa su profundidad y resistencia. Esta es tu oportunidad de decidir qué relaciones valen la pena y cuáles solo se mantienen gracias a que las has estado apoyando.

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

Libra, los sistemas que has construido para atravesar tus días, desde cómo abordas tus tareas laborales hasta las rutinas que tienes en casa, están sujetos a una nueva negociación de tu tiempo y energía. Si tu cuerpo te habla, escúchalo. Si sientes que tu calendario es una trampa, reescríbelo y dile no a lo que te está agobiando.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Sea lo que sea, el lunes te das cuenta de que quizá ya no se conforme con vivir en tu imaginación. Quiere forma y un lugar donde vivir en la realidad.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Quizás te estés enfrentando a historias familiares que te formaron o simplemente te estés dando cuenta de que el hogar no es una dirección fija sino un estado del ser.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Capricornio, tu voz importa más de lo que crees ahora mismo. Las palabras que elijas, ya sean habladas o escritas, pueden abrir puertas... o cerrarlas para siempre. Con Saturno de regreso en Piscis, no es momento de dar pistas vagas. El lunes, confía en lo que intentas decir y habla de una manera que no deje lugar a dudas sobre lo que defiendes. Alguien te escucha y necesita oírlo directamente de ti.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Acuario, tu relación con los valores, incluyendo tanto el dinero como la autoestima, requiere una mirada más atenta. ¿Aceptas sobras porque piensas que es todo lo que puedes conseguir o estás listo para reclamar algo más grande? Saturno entrando en Piscis el 1 de septiembre marca el momento de la realineación. No puedes seguir subestimándote y aun así esperar sentirte rico por dentro.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Piscis, con Saturno de vuelta en tu signo, ahora eres el protagonista. No por egocentrismo, sino más bien como si te hubieran dado la pluma para escribir el siguiente capítulo. El mundo quiere que sigas su guión: la pregunta es si lo seguirás o improvisarás algo enteramente propio.