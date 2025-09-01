La Municipalidad de Pocito puso en marcha un operativo de asistencia a las familias damnificadas por las intensas lluvias que azotaron al departamento durante este fin de semana. Según se informó oficialmente, hasta el momento ya se alcanzó con ayuda a más de 280 familias de distintas localidades.

El trabajo se coordina desde el Área Social y Obras y Servicios Públicos, que mantienen un despliegue en el territorio para llegar con la contención necesaria a los vecinos. “El objetivo es llegar a la mayor cantidad de familias, teniendo en cuenta la extensión de nuestro departamento”, indicaron desde el Ejecutivo municipal.

El intendente Fabián Aballay estuvo recorriendo las comunidades para tomar contacto directo con la situación. La asistencia incluyó desde provisión de elementos de primera necesidad hasta tareas de contención en viviendas afectadas por filtraciones o anegamientos.

Para reforzar el acompañamiento, el municipio habilitó líneas de contacto ante emergencias en cada zona: en el Norte, al 2645 60-8482; en Villa Aberastain, al 2645 31-9988; en La Rinconada, al 2646 08-2892; en Carpintería, al 2644 36-3141; y en Alfonso XIII, al 2645 14-5808.

“Pedimos a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales y no dudar en comunicarse ante cualquier inconveniente”, remarcaron desde la comuna, que aseguró que los operativos continuarán en los próximos días.