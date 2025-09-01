Según informaron fuentes policiales, los agentes detuvieron la marcha de un vehículo en el que viajaban varios jóvenes. Durante la identificación, los ocupantes del rodado se mostraron nerviosos, lo que levantó sospechas en los uniformados. Ante esta situación, se procedió a una requisa de urgencia, que dio como resultado el secuestro de distintos tipos de estupefacientes.

Entre las sustancias incautadas, los efectivos hallaron cocaína, marihuana y varias pastillas de éxtasis. Todos los involucrados, que son mayores de edad, quedaron afectados a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Publicidad

El caso quedó en manos del Segundo Juzgado Federal de San Juan, que será el encargado de llevar adelante la investigación. Las autoridades judiciales buscan determinar la procedencia de la droga y el destino de la misma, aunque la principal hipótesis es que las sustancias iban a ser consumidas o comercializadas en la fiesta a la que se dirigían los jóvenes.

El operativo se suma a los procedimientos que la Policía Federal viene realizando en la provincia con el objetivo de combatir el narcotráfico y el narcomenudeo. El control en las rutas y en las zonas de acceso a la ciudad se ha intensificado en las últimas semanas.