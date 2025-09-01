El fuerte temporal que castigó a San Juan durante todo el fin de semana dejó graves consecuencias en los barrios más vulnerables. En Santa Lucía, una vecina del asentamiento Pedro Echagüe mostró en imágenes cómo su vivienda de adobe se desmoronó tras las intensas precipitaciones.

Foto captura de video, goteras incesantes

“Necesitamos que nos ayuden”, expresó en una de las grabaciones enviadas a DIARIO HUARPE, mientras enseñaba los restos de lo que había sido su baño. La mujer detalló que, al estar construida en barro compactado, la estructura comenzó a deshacerse con el agua, poniendo en riesgo a toda su familia.

En otro tramo de la filmación, evidenció la situación crítica que atraviesan muchos de los residentes del asentamiento: “Tenemos la ropa mojada, no hay abrigo para los niños”, dijo con angustia. La vecina remarcó que no es un caso aislado, sino una realidad compartida: “Estamos en la calle, hemos sufrido inundaciones y se nos han caído las casas”, agregó.

Mientras tanto, equipos de asistencia de distintos organismos continúan respondiendo a estas emergencias, relevando daños y acercando ayuda a miles de familias afectadas en toda la provincia.