A una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner volvió a involucrarse en la campaña del peronismo y lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de protagonizar “el fracaso más estrepitoso y trágico” en el plano de la macroeconomía.

El mensaje de la ex mandataria se difundió a través de un audio grabado desde su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Sus palabras se reprodujeron en un acto encabezado por Fernanda Raverta, candidata del frente Fuerza Patria, en el Club AGP de Mar del Plata. “Allí vimos un video sobre Milei, sus insultos, sus agresiones y su desgobierno de violencia. La verdad es que son casi cuatro minutos francamente aterradores”, ironizó la ex presidenta, quien también planteó: “¿Qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos?”.

Cristina Kirchner cuestionó tanto la microeconomía, al señalar que “la gente se endeuda para comprar comida, los jubilados deben elegir entre remedios o alimentos y los pequeños comerciantes ven caer sus ingresos”, como la macroeconomía, donde acusó a Milei de negar el problema bimonetario y de carecer de respuestas frente a la crisis. “Una cosa es ser panelista y otra ser presidente. El lunático que tenemos de presidente fracasó en lo que decía manejar con solvencia”, disparó.

La ex mandataria sostuvo que se trata de “un fracaso anunciado” que deja a la sociedad “cada vez peor”, mientras “el poder económico se concentra más”. Y pidió “retomar el rol de militantes políticos y no solo electorales”.

En paralelo, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, compartió en Instagram una foto de su madre junto al músico Indio Solari y llamó a votar por Fuerza Patria: “El 7 votamos a conciencia, como si Ella estuviera en la lista” incluyó en su escrito en redes.