Un ladrón que intentaba huir con una bicicleta y varios objetos de valor fue atrapado por los propios vecinos de un barrio en Rawson. Los vecinos lo redujeron a golpes de puño y patadas hasta la llegada de la Policía. El hecho ocurrió en la casa de una policía del Comando Radioeléctrico, quien fue la víctima del robo.

El incidente se produjo en el domicilio ubicado en inmediaciones de calles José Dolores y Salvador María del Carril. La cabo del Comando Radioeléctrico relató a los uniformados que, al regresar a su vivienda, encontró a un sujeto saliendo de su casa. El hombre llevaba en su poder una bicicleta marca Venzo rodado 29, junto a una mochila que contenía efectos de su propiedad, entre ellos tres relojes pulsera.

La bicicleta que el ladrón abandonó cuando fue descubierto por la damnificada.

Al percatarse del robo, la cabo Cabrera lo increpó, pero el ladrón se dio a la fuga. En su escape, el delincuente arrojó la bicicleta. La víctima, junto a su pareja, comenzaron a perseguirlo, a lo que se sumaron varios vecinos. Entre todos lograron darle alcance y lo aprehendieron.

En medio de la detención civil, un grupo de vecinos agredió al ladrón identificado como Nicolás Daniel Olmos, de 28 años. Este hombre recibió golpes de puño y patadas. La propia damnificada y su pareja intervinieron para evitar que lo siguieran golpeando y llamaron al 911. Cuando el personal policial arribó al lugar, observaron a un grupo de ciudadanos alrededor del aprehendido, quien presentaba un corte en el rostro y otras lesiones evidentes.

el resto de los objetos que el delincuente llevaba en El interior de la mochila que le secuestraron.

Para resguardar su integridad física, el sujeto fue trasladado de inmediato a la sede policial, a pesar de que se negó a ser atendido por el personal médico. En su declaración, la damnificada confirmó que el ladrón no violentó ninguna cerradura o abertura, sino que saltó un paredón de aproximadamente dos metros desde un domicilio colindante.

Por disposición del ayudante fiscal de turno de Flagrancia, se inició un Procedimiento Especial de Flagrancia contra el ladrón, quien ahora enfrenta cargos por el robo. El delincuente quedó detenido a la espera de la audiencia de formalización, donde se definirá su situación procesal.