La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que este martes 2 de septiembre se completará la octava fecha del Torneo Clausura, que había sido suspendida el fin de semana debido al fuerte temporal que azotó a la provincia.

Desde la organización explicaron que la decisión de postergar la jornada se tomó por motivos de seguridad para jugadores, cuerpos técnicos y público. También se tuvo en cuenta el mal estado de los campos de juego y las recomendaciones emitidas por Protección Civil. Los encuentros correspondientes a la Primera A se disputarán en los horarios habituales: la Cuarta División a las 14:00 y la Primera División a las 16:00.

La fecha 8 había comenzado el viernes pasado en Villa Krause, donde Unión derrotó 2 a 1 a Aberastain y se consolidó como único líder del campeonato. Eduardo Ortiz abrió el marcador para la visita, mientras que Luciano Riveros y Santiago Ceballos dieron vuelta el resultado para el triunfo del Azul.

Con esa victoria, Unión estiró su ventaja en lo más alto de la tabla, presionando a sus perseguidores directos. El resto de los partidos se jugarán este martes, completando así la octava fecha del certamen sanjuanino.