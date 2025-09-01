La Universidad Católica de Cuyo informó que por razones de seguridad, para este lunes 1 de septiembre se suspendieron las actividades académicas presenciales en el turno mañana.

La decisión fue tomada de manera preventiva mientras se realizan evaluaciones edilicias para determinar si las lluvias del fin de semana ocasionaron daños en las instalaciones.

La suspensión incluye a todos los niveles que dependen de la institución. Desde la UCCuyo remarcaron que, oportunamente, se comunicará si el resto de las actividades previstas para la jornada continuarán con normalidad dependiendo de las afectaciones ocasionadas por las lluvias en sus instalaciones.