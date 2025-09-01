El temporal de Santa Rosa azotó duramente a San Juan en este fin de semana, generando que haya acumulación de agua en distintas zona de la provincia. A las calles anegadas, filtraciones en casas y edificios, y familias asistidas o evacuadas, se le sumó la preocupación de los padres de la provincia sobre si habrá clases en las escuelas para este inicio de semana, a lo que desde el Ministerio de Educación fueron claros: la potestad la tienen las mismas instituciones.

Mientras se lleva adelante un intenso operativo de asistencia a las familias de San Juan que fueron afectadas por la persistente lluvia, se dispararon las consultas sobre si habrá clases en la provincia este lunes 1 de septiembre o no. Desde el Ministerio de Educación, ante la consulta periodística de DIARIO HUARPE, informó que en estos casos, la potestad la tienen las autoridades de las escuelas.

Si el edificio escolar presenta alguna irregularidad que haga que el dictado de clases no sea normal, son los mismos directivos quienes tienen que tomar la definición de suspender las actividades hasta que se analice y arregle todo.

Desde Educación fueron claros al recomendar que los mismos directivos deben avisar, a través de los canales de difusión que existen con los mismos padres, sobre la situación del establecimiento escolar y si se suspenden las clases.

En este caso, se advirtió que cada escuela tiene un protocolo de actuación para dar respuesta a esto y, por ejemplo, ordenen que los docentes activen para dar clases de manera virtual.

“Tenemos directivos que nos han informado que suspenden las clases y otros que pueden hacerlo normalmente”, dijo una fuente calificada del Ministerio de Educación. En este sentido, reiteraron el pedido de que los directivos avisen a los padres o que los mismos papás y mamás contacten con la escuela para saber si mandar a los chicos o no.