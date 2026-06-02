Hualilán produjo su primer lingote de oro en San Juan

El proyecto minero Hualilán alcanzó un hito clave en su desarrollo al producir su primer lingote de doré, un paso que marca el inicio formal de su etapa productiva. La novedad fue comunicada este martes por la compañía australiana Challenger Gold, responsable del emprendimiento ubicado en el departamento Ullum.

Según informó la empresa al mercado de valores de Australia, la primera colada se concretó tras procesar aproximadamente 15.000 toneladas de mineral. Como resultado, se obtuvieron cerca de 200 kilogramos de doré, con un contenido estimado de 500 onzas de oro y 6.000 onzas de plata.

La producción se realiza a través de un acuerdo con Austral Gold, operadora de la planta Casposo, donde actualmente se procesa el material extraído de Hualilán. El convenio contempla una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas anuales durante tres años, permitiendo procesar hasta 450.000 toneladas de mineral.

Desde la compañía explicaron que durante los primeros 11 días de operación se trabajó con mineral de baja ley, con una concentración promedio de 1,5 gramos de oro por tonelada. La decisión respondió a una estrategia orientada a minimizar riesgos durante la puesta en marcha. No obstante, la empresa señaló que los niveles de recuperación obtenidos estuvieron en línea e incluso por encima de las estimaciones iniciales.

Un momento clave para el proyecto

El director ejecutivo de Challenger Gold, Kris Knauer, definió el acontecimiento como un momento de transformación para la compañía.

"El primero de muchos vertidos de oro en Hualilán marca nuestra transición formal de exploradores a productores", afirmó el ejecutivo en el comunicado difundido por la empresa.

Además, destacó que la comercialización de este primer doré representa la primera fuente de financiamiento no dilutivo desde que la firma comenzó a cotizar en los mercados bursátiles, fortaleciendo su posición financiera para avanzar en nuevas etapas de desarrollo.

Entre los próximos objetivos figuran campañas adicionales de perforación, la expansión de recursos y la planificación de futuras obras vinculadas al crecimiento del proyecto.

Reconocimiento al Gobierno provincial

En el mismo comunicado, el presidente de Challenger Gold, Eduardo Elsztain, agradeció el acompañamiento brindado por las autoridades sanjuaninas durante el desarrollo de la iniciativa.

"Queremos reconocer formalmente y agradecer al Gobierno de San Juan, especialmente al gobernador Marcelo Orrego y al ministro de Minería Juan Pablo Perea, por su invaluable apoyo. Este logro no habría sido posible sin su acompañamiento", expresó.

La empresa también informó que continúa avanzando en el desarrollo del pit Magnata, uno de los sectores estratégicos del yacimiento, donde recientemente se realizó la primera voladura de producción.

Con este primer vertido de oro, Hualilán deja atrás su etapa exclusivamente exploratoria y se suma al grupo de proyectos mineros de San Juan que ya registran producción, en una provincia que busca consolidar su posición como uno de los principales polos mineros de Argentina.