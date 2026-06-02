El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente en la Justicia Federal luego de que el Gobierno retirara el pliego de la abogada María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar un cargo como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata. La presentación judicial solicita que se investigue si la medida constituyó un abuso de autoridad o una conducta discriminatoria incompatible con los principios de independencia judicial.

La polémica se originó cuando la Casa Rosada decidió retirar la postulación de Michelli pese a que la candidata ya había superado distintas etapas del proceso de selección y contaba con respaldo suficiente para avanzar en el Senado. Según distintas publicaciones periodísticas, el principal motivo del veto habría sido su vínculo familiar con el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, cuñado de la postulante y autor de investigaciones sobre el oficialismo.

La nota formal enviada al Senado para retirar la candidatura llevó las firmas del presidente Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, la decisión política habría sido impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

La denuncia sostiene que excluir a una candidata por su parentesco con un periodista podría representar una afectación a principios básicos de igualdad ante la ley y de independencia de los poderes del Estado. Los denunciantes argumentan que no existían objeciones técnicas ni cuestionamientos formales sobre la idoneidad profesional de la magistrada.

El caso generó repercusiones en ámbitos judiciales y políticos debido a que, paralelamente, el Gobierno habilitó el avance de otros pliegos judiciales que inicialmente habían sido observados por el Poder Ejecutivo. Esa situación alimentó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para mantener o retirar determinadas postulaciones.

Por su parte, Hugo Alconada Mon cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que el Gobierno estaba vetando a una candidata judicial únicamente por su relación familiar con un periodista que investiga al poder político. Sus declaraciones profundizaron el debate sobre la libertad de prensa y la relación entre el oficialismo y sectores críticos del periodismo.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Mientras tanto, el episodio continúa generando controversia en el ámbito político y judicial, en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno y algunos sectores de la prensa.