Hay jugadas que trascienden el deporte para convertirse en arte, y el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona regaló la pieza más fascinante de la historia del fútbol. Aquel tanto ante Inglaterra, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México, fue bautizado por el mundo entero como el "Gol del Siglo", un estatus que ninguna otra anotación ha podido disputarle desde entonces.

Una sinfonía en diez segundos

El escenario era de máxima tensión. Argentina e Inglaterra se medían en un duelo cargado de historia y sentimiento. Pocos minutos después de la "Mano de Dios", Maradona decidió tomar las riendas del destino. Recibió el balón en su propio campo, giró con una rapidez felina y comenzó una cabalgata imposible.

En el camino quedaron Peter Reid, Peter Beardsley y la marca férrea de los defensores británicos. Con una demostración sublime de equilibrio, velocidad y un control de pelota que parecía desafiar las leyes de la física, Diego dejó en el camino a Peter Shilton y acarició la red. Aquella jugada no fue solo un gol, fue una declaración de principios. Su compañero Jorge Valdano, testigo privilegiado, recordaría años después: "Me di cuenta de que era un espectador. Era la aventura personal de Diego".

Camino a la gloria mundial

Aquel triunfo frente a Inglaterra no fue un hecho aislado, sino el motor espiritual que impulsó a la Selección Argentina hacia el éxito definitivo. Con Diego en un nivel estratosférico, el equipo comandado por Carlos Bilardo no se detuvo hasta alzar el trofeo más deseado del planeta.

La coronación en la final frente a Alemania terminó de cerrar el círculo de una edición del Mundial que quedó grabada a fuego en la memoria de los argentinos. Aquel trofeo no solo fue el fruto de un equipo sólido y táctico, sino la consagración definitiva de Maradona como el futbolista más grande de todos los tiempos. Un hombre que, entre tierra mexicana y césped sagrado, logró transformar una aventura personal en el orgullo de toda una nación.