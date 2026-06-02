Una tragedia de grandes dimensiones golpeó al norte de Birmania luego de que una explosión ocurrida en un depósito de explosivos provocara al menos 46 muertos y más de 70 heridos en una zona cercana a la frontera con China. El hecho se registró en el municipio de Namhkam, dentro del estado de Shan, una región marcada por conflictos armados y bajo control de grupos rebeldes étnicos.

De acuerdo con los primeros informes de los equipos de rescate, entre las víctimas fatales hay niños y numerosos habitantes de la comunidad local. Además, decenas de personas debieron ser trasladadas a hospitales de la zona con heridas de distinta gravedad mientras continuaban las tareas de búsqueda entre los escombros.

La explosión se produjo en una instalación utilizada para almacenar explosivos destinados a actividades mineras y de extracción de piedra. La onda expansiva fue tan fuerte que destruyó viviendas cercanas, dañó más de un centenar de casas y generó escenas de devastación en toda la localidad. Imágenes difundidas por medios locales mostraron enormes columnas de humo y estructuras completamente arrasadas.

El área afectada está bajo control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), uno de los grupos armados más importantes de Myanmar. La organización aseguró que la detonación habría sido accidental y confirmó que inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

Aunque las autoridades rebeldes aún no difundieron un balance definitivo, distintos medios locales y organismos de rescate señalaron que la cifra de fallecidos podría superar los 50 a medida que avancen las tareas de remoción de escombros y se identifique a todas las víctimas.

La tragedia ocurrió en una región estratégica del noreste de Myanmar, donde la actividad minera representa una importante fuente de ingresos y donde desde hace años conviven conflictos armados, economías informales y escasos controles de seguridad sobre materiales peligrosos.

Mientras continúan las investigaciones, hospitales de la zona reportaron dificultades para abastecerse de sangre e insumos médicos debido a la gran cantidad de heridos. Las autoridades locales y organizaciones humanitarias trabajan para asistir a las familias afectadas por uno de los accidentes más graves registrados en el país en los últimos años.