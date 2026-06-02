La calma de la mañana del martes 02 de junio de 2026 se interrumpió bruscamente en las oficinas de ANSES de San Juan. Un empleado del organismo fue descubierto mientras intentaba retirar cajas con resmas de papel del edificio central ubicado en la calle Tucumán, a metros de la Avenida Libertador.

El procedimiento quedó bajo la órbita de Flagrancia, mientras los peritos de la UFI intentan determinar los detalles de la mecánica exacta de la maniobra que derivó en la aprehensión del trabajador.

Este incidente no es el primero que sacude a la delegación de la calle Tucumán 18 Norte. Hace aproximadamente un mes, un referente informático de 42 años radicó una denuncia en la Comisaría 2da tras notar faltantes importantes durante sus tareas de mantenimiento técnico.

El hombre reportó que, cerca de las 21 horas de un miércoles, advirtió la desaparición de tres notebooks que estaban resguardadas en el lugar, además de un par de auriculares y hasta una botella de agua personal que se encontraba en el despacho.,

La investigación por aquel robo previo está en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Los agentes analizan las cámaras de seguridad internas y externas para verificar si hubo un ingreso forzado o si los elementos fueron sustraídos por alguien con acceso al edificio.

Estos hechos de inseguridad se suman a otros antecedentes judiciales del organismo, como la reciente condena sin prisión para tres imputados involucrados en una causa por jubilaciones irregulares en la sede de Rawson.