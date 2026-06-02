"Te Pido Mil Disculpas" llega a Sala Z con una noche de stand up

La agenda cultural sanjuanina sumará una nueva propuesta de comedia este fin de semana con la llegada de "Te Pido Mil Disculpas", un espectáculo de stand up protagonizado por los humoristas Ceci Hace y Nahuel Ivorra.

La función se realizará el próximo viernes 5 de junio a las 20 horas en Sala Z, donde el dúo presentará un show basado en el humor cotidiano, las opiniones sin filtro y situaciones con las que el público puede identificarse fácilmente.

Según describen sus creadores, la propuesta gira en torno a una premisa simple: hablar de todo aquello que suele generar debate, incomodidad o controversia, pero siempre desde la comedia.

"Somos dos comediantes que lo único que queremos es hacer reír a la gente, y puede que algunas veces nos pasemos de la raya. ¿Nos importa? No, pero para quedar bien, te pedimos mil disculpas", señalan en la presentación del espectáculo.

El nombre del show funciona como un guiño al tono de la puesta en escena. A lo largo de la función, los artistas apelan a la ironía y al absurdo para abordar temas de la vida diaria, en un contexto donde las opiniones circulan constantemente y cualquier comentario puede generar reacciones.

Humor para reírse de todo

La propuesta se enmarca dentro del formato de stand up, uno de los géneros que más crecimiento ha experimentado en los últimos años en Argentina. En este caso, el espectáculo apuesta por una dinámica ágil, con monólogos, observaciones y situaciones que buscan generar identificación y risas entre los asistentes.

Desde la organización explicaron que las entradas tienen un valor de $34.000 y pueden adquirirse en la boletería de Sala Z, de lunes a viernes en horario de mañana.

Con más de mil consultas registradas en plataformas de difusión cultural, la presentación de "Te Pido Mil Disculpas" se perfila como una de las propuestas destacadas del fin de semana para quienes buscan disfrutar de una noche de humor en San Juan.