La Selección Argentina ya tiene definida la indumentaria que utilizará en cada uno de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. La FIFA dio a conocer oficialmente las combinaciones de camiseta, pantalón y medias que lucirá el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en sus tres compromisos iniciales del torneo.

El seleccionado nacional debutará ante Argelia con su tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalón y medias de color azul oscuro. Para ese encuentro, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez utilizará una indumentaria de color naranja.

En la segunda fecha, frente a Austria, Argentina repetirá exactamente la misma combinación de campo: camiseta celeste y blanca, short azul oscuro y medias del mismo tono. La única modificación estará en la vestimenta del arquero, que en esta ocasión utilizará un uniforme verde.

La principal novedad llegará en el cierre de la fase de grupos, cuando la Albiceleste enfrente a Jordania. Para ese compromiso, el equipo dejará de lado la casaca tradicional y utilizará la camiseta alternativa, de tonalidades oscuras entre negro y azul. Además, tanto el pantalón como las medias serán completamente negras.

De esta manera, Argentina alternará entre sus dos modelos oficiales durante la primera ronda, aunque mantendrá una característica común en todos los encuentros: el predominio de colores oscuros en la parte inferior del uniforme.

La decisión marca una diferencia respecto al Mundial de Qatar 2022, cuando las combinaciones variaron con mayor frecuencia según los rivales y las exigencias reglamentarias de contraste entre ambas selecciones. En esta edición, la FIFA ya estableció de antemano la vestimenta que utilizará cada equipo en cada jornada.

La nueva camiseta diseñada por Adidas para defender el título mundial mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, aunque incorpora detalles inspirados en la historia de la Selección y en las tres estrellas obtenidas en los campeonatos mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Con la indumentaria ya confirmada y el plantel instalado en Estados Unidos, la Scaloneta transita los últimos días de preparación antes del estreno mundialista, con el objetivo de iniciar la defensa del título conseguido en Qatar y volver a pelear por la gloria máxima del fútbol