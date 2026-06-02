La autopsia de Agostina Vega confirmó que fue abusada y murió por asfixia

La comunidad de Córdoba vive días de una angustia profunda tras confirmarse el peor final para Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada intensamente. Claudio Barrelier se encuentra actualmente imputado por el femicidio, luego de que los restos de la menor fueran localizados el pasado sábado en un sector descampado. Según los informes preliminares de la autopsia, la niña murió por ahorcamiento y habría sido víctima de un abuso sexual previo al crimen.

La reconstrucción de los hechos indica que Agostina llegó a una vivienda en la calle Del Campillo 878 cerca de las 23 horas del sábado 23 de mayo. Los investigadores estiman que el asesinato ocurrió entre la una y las dos de la madrugada del domingo. A pesar de que la casa fue limpiada en dos oportunidades, las pericias con luminol detectaron rastros de sangre el viernes siguiente.

Además, se sospecha que el cuerpo pudo ser desmembrado con cuchillos de cocina antes de ser trasladado en auto hasta el barrio Ampliación Ferreyra, donde el sospechoso estuvo unos 45 minutos.

El dolor de la familia se mezcla con la indignación por la respuesta policial inicial. Miguel, abuelo de la víctima, fue contundente al declarar que "Queremos que tomen en serio las denuncias; a nosotros nos boludearon todo el fin de semana".

Los allegados intentaron alertar a las autoridades el domingo a las 17 horas, pero denuncian que no se actuó con rapidez. A pesar de esto, el abuelo señaló que respecto al trabajo del fiscal Raúl Garzón están "conformes" con lo hecho hasta el momento, aunque el expediente debería haber pasado a una fiscalía de violencia de género.

Este caso ha traído al presente un aterrador antecedente en la misma propiedad. Una joven de 21 años que logró huir de ese domicilio el año pasado relató su calvario. Ella recordó que Barrelier la amenazó con un arma y le preguntó "¿a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto?".

En medio del pánico, la mujer le suplicó por su vida: "Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto". La víctima detalló que el hombre "Me ató los pies, me ató las manos y me tapó la boca con cinta". Aunque en ese momento el agresor "dijo que no la conocía" para defenderse, ella pudo ser rescatada. Hoy reflexiona con tristeza sobre Agostina diciendo "Podría haber sido yo. No tuvo la misma suerte que tuve yo en salir".