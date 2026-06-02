Crecen las exportaciones de dulce de membrillo y San Juan lo celebra con un concurso récord

El dulce de membrillo rubio sanjuanino sigue consolidando su presencia en mercados nacionales e internacionales y se afianza como uno de los productos emblemáticos de la agroindustria provincial. En ese contexto, San Juan celebrará este viernes una nueva edición del Concurso del Dulce de Membrillo Rubio Sanjuanino, un certamen que este año alcanzó un récord de participación.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, destacó el crecimiento que viene registrando el sector y la importancia que tiene el producto para la economía regional.

"Es nuestro querido dulce de membrillo, el que nos representa no solamente en nuestra provincia y en nuestro país, sino también muchas veces en el mundo", señaló el funcionario al referirse al avance de las exportaciones y al posicionamiento alcanzado por una de las elaboraciones más tradicionales de San Juan.

La actividad se desarrollará el próximo viernes en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán (Conte Grand), en el marco de las 11° Jornadas de Membrillos del Sol. Allí se realizará la premiación del IX Concurso del Dulce de Membrillo Rubio Sanjuanino, organizado por los ministerios de Producción y de Turismo, Cultura y Deporte.

Récord de participantes

Moreno destacó que el interés por el certamen crece año tras año. En esta edición se recibieron 77 muestras, una cifra récord que supera las 71 presentadas en 2025 y las poco más de 60 registradas dos años atrás.

"Eso nos va mostrando la importancia que se le está dando no solamente al dulce, sino también a la búsqueda permanente de la excelencia", afirmó.

El concurso contempla distintas categorías, entre ellas Empresas, Instituciones Educativas y Casero Familiar. Los participantes debieron presentar dos panes de dulce elaborados con una misma muestra, con pesos de entre 500 gramos y un kilogramo.

Una fiesta para el producto emblema

La jornada comenzará a las 16.30 y se extenderá hasta las 21. Además de la entrega de premios, incluirá degustaciones, demostraciones de elaboración en vivo y diversas actividades vinculadas al membrillo y sus derivados.

El funcionario destacó especialmente la participación de escuelas primarias, técnicas y agrotécnicas, que cada año incorporan más conocimientos y experiencia en la elaboración del producto.

"Las escuelas son una parte fundamental del proceso. Han mejorado notablemente la calidad de sus elaboraciones y eso se refleja en cada edición", sostuvo.

La entrada será libre y gratuita, y desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de una celebración que busca poner en valor una de las producciones más representativas de San Juan.

Con un crecimiento sostenido en las exportaciones, una participación récord en el concurso y una fuerte vinculación con el sector educativo y productivo, el dulce de membrillo rubio sanjuanino continúa consolidándose como una de las principales cartas de presentación de la provincia ante el país y el mundo.