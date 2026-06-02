El paso a paso para preparar una sopa de arvejas cremosa

Cuando el frío comienza a sentirse la cocina se vuelve el refugio perfecto para preparar platos que reconfortan el alma. Jimena Monteverde comparte su receta para una sopa crema de arvejas que destaca por ser sencilla y sumamente nutritiva. Esta propuesta busca rescatar una legumbre económica que suele tener un papel secundario en los platos pero que posee un perfil nutricional muy completo.

Este plato es una excelente alternativa para quienes buscan cuidar su salud ya que las arvejas frescas aportan apenas 70 calorías por cada 100 gramos. Su índice glucémico es bajo, alcanzando un valor de 35, lo que las convierte en una gran opción para personas con diabetes.

En cuanto a sus componentes, brindan cuatro gramos de proteínas, 10 gramos de carbohidratos y apenas cero coma dos gramos de grasas por cada 100 gramos. Además, son ricas en potasio, fósforo, calcio y fibra insoluble que favorece el tránsito intestinal.

Para realizar esta preparación en casa se requiere un paquete de arvejas congeladas de 300 gramos, media cebolla, un caldito de verduras, una cucharada de queso crema, queso rallado, nuez moscada y pimienta. El procedimiento inicia descongelando las arvejas mientras se rehoga la cebolla con aceite y sal. Luego se deben procesar estos ingredientes en la licuadora junto con el caldito, la nuez moscada y agua caliente hasta lograr la consistencia deseada.

La mezcla debe llevarse a fuego muy bajo durante 15 minutos para finalmente incorporar el queso crema y el queso rallado. Un consejo para quienes deseen un sabor más intenso es saltear cubitos de panceta ahumada con la cebolla.

Es relevante considerar que las arvejas secas tienen un aporte proteico superior, con 21,7 gramos frente a los seis coma tres gramos de las frescas. Al no ser proteínas completas se recomienda combinarlas con cereales o carnes. Se debe tener en cuenta que el ácido fítico que contienen puede reducir la absorción de hierro si se consumen en exceso.