El beso entre Wanda Nara y Maxi López: "Fue mucho más que una escena"

La televisión y las redes sociales se vieron sacudidas por un momento que pocos imaginaban tiempo atrás. Wanda Nara y Maxi López, quienes supieron protagonizar una de las separaciones más escandalosas de los últimos años, hoy se muestran unidos y con las diferencias de lado por el bienestar de sus tres hijos varones. En este contexto de reconciliación, ambos decidieron ir un paso más allá y protagonizar Triángulo Amoroso, una innovadora serie vertical producida por Telefe donde se interpretan a sí mismos.

Esta producción funciona como una parodia de su propia historia de amor y desamor, abordando incluso sus polémicas mediáticas. La gran incógnita de los seguidores era cómo se resolverían los momentos de mayor cercanía física, y la respuesta llegó con un mini capítulo a puro fuego que recordó a las escenas de Sebastián Estevanez y Carina Zampini en Dulce Amor.

Desde la producción del canal aseguraron que se trató de "un beso que fue mucho más que una escena para ambos" y definieron el encuentro al decir que "fue mucho más que una escena".

Aunque el rodaje se realizó mediante el uso de inteligencia artificial, el impacto en la audiencia fue inmediato y los videos se volvieron virales después de las 23 horas del primero de junio de 2026.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar con diversos mensajes en las plataformas digitales, entre los que se destacó el comentario de un seguidor que escribió "me muerooooo, Wanda" en clara alusión a una frase que la China Suárez le dijo a la conductora de Masterchef celebrity en un vivo previo.

Esta nueva etapa los encuentra disfrutando de momentos emotivos y divertidos, demostrando que la pasión total que buscaron reflejar en la ficción es parte de un presente donde se llevan mejor que nunca.