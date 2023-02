En un reconocido salón de Rivadavia, el oficialismo presentará la alianza con la que pretende sostenerse en el poder luego de las elecciones del 14 de mayo. Las negociaciones entre todos los espacios políticos fueron tan arduas que a último momento pudieron sellar los acuerdos con todos los partidos que buscaban hacerlo.

Puntualmente, los armadores políticos del uñaquismo estuvieron reunidos hasta las últimas horas de ayer con los referentes del massismo en pos de obtener el OK del único sector peronista con el que restaba integrarlo.

Los dirigentes del Frente Renovador mantuvieron la intriga de la mesa política uñaquista porque especulaban con que los llamaran para obtener lugares de importancia en la lista y también acuerdo para un futuro gobierno que permita solidificar la estructura partidaria.

Por esto es que en las últimas semanas bajaron el perfil a la espera de la convocatoria que no llegaba. Tan así fue que el lunes pasado, en Santa Lucía, se hizo la primera reunión de los partidos firmantes del frente y el massismo local no estuvo presente. Aranda, consultado por este medio, contó que no había sido invitado y esto hizo saltar las alarmas del uñaquismo.

Rápidamente, iniciaron los llamados para armar una mesa de negociación entre ambos sectores en la que estuvo activa casi de manera ininterrumpida hasta el miércoles. En este punto también estuvo involucrado el giojismo, sobre todo luego que José Luis confirmara que su subagrupación jugará en la misma agrupación que el oficialismo.

Este era el último cabo suelto que ajustar antes del lanzamiento de la alianza electoral que se hará a partir de las 10 de este viernes en el Salón La Cabaña y que tendrá a Sergio Uñac como la máxima autoridad presente.

Luego de todo este trasfondo, el oficialismo logró que hoy en la foto del frente electoral esté Sergio Uñac, José Luis Gioja, Franco Aranda, Luis Rueda del bloquismo, entre otros referentes partidarios y de organizaciones sociales que firmarán el compromiso que luego se ratificará en la Justicia Electoral el 23 de febrero antes que de la medianoche.

Candidaturas

Cerrados los acuerdos para la alianza electoral, ahora se vienen días definitivos para dilucidar el panorama de candidaturas de las subagrupaciones que competirán en los comicios del 14 de mayo.

Difundido que una de las subagrupaciones la encabezará Sergio Uñac como candidato a gobernador y la otra liderará José Luis Gioja, ahora resta conocer si armarán una tercera lista.

Esta decisión será fundamental para conocer la estrategia oficialista de cara a buscar el aprovechamiento del nuevo sistema electoral Sipad, que es una Ley de Lemas renovada, y que permite tener varios candidatos de distintas extracciones con el objetivo de llevar la mayor cantidad de votos para la agrupación.

Esto se definirá más cerca del 25 de marzo, fecha en que la Justicia Electoral dispuso como plazo máximo para la presentación de candidaturas.