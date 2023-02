El peronismo de San Juan ya tiene la certeza que Sergio Uñac y José Luis Gioja serán candidatos a gobernadores en las próximas elecciones. Pero aún queda una incógnita y es conocer quién encabezará la lista del massismo sanjuanino. Todas las versiones apuntan a que Franco Aranda será el que tome ese lugar, pero el dirigente no se define mientras sigue conversando con el uñaquismo y el giojismo antes de tomar la decisión.

El referente del Frente Renovador en la provincia, le dijo a DIARIO HUARPE que “todavía no tomo la decisión de si seré candidato a gobernador o no. No hay nada que apure al partido a tomar esa decisión, sobre todo porque creo que hay tiempo para hacerlo. Dentro del partido me lo piden, pero yo no cierro la puerta de que sea otro dirigente del espacio”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Mientras definen quién será el candidato a gobernador por este espacio, el propio Aranda contó que mantiene charlas periódicas con Sergio Uñac y José Luis Gioja. El ex intendente de la Capital afirmó que “mantengo conversaciones con Uñac y con Gioja en las que charlamos sobre la política nacional, provincial y departamental, siempre teniendo en cuenta que es lo que la población necesita en estos días”.

Sobre las charlas con Uñac, dijo que “la primera reunión que tuvimos con el gobernador fue áspera luego de mi salida del banco San Juan, pero luego fueron muy interesantes y productivas”. En estos intercambios, se conoció que el mandatario sanjuanino le abrió la puerta a ser parte del armado electoral oficialista con el que buscan sumar más adhesiones en búsqueda de un nuevo mandato.

Aranda dio detalles también de las conversaciones que mantiene con Gioja y afirmó que “sería necio negar que Gioja es un dirigente y actor muy importante de la provincia con el que es importante tener contacto”.

El armado provincial del Frente Renovador

El nuevo sistema electoral Sipad tiene como requisito que cada subagrupación o lema que participe en la contienda a gobernador, debe tener boleta de candidatos a intendente en al menos 10 departamentos.

Publicidad

Por este requisito es que el Frente Renovador viene trabajando para tener dirigentes en la mayor cantidad de departamentos e incluso internamente hablan de que ya tienen candidatos en toda la provincia.

Por esto es que afirman que antes de la Fiesta Nacional del Sol iniciarán con las presentaciones para comenzar con la campaña. Además, con esto se puede observar que el massismo sanjuanino quiere presentar a un candidato a gobernador, ya que busca cumplir con todos los requisitos que les permita competir a nivel provincial.