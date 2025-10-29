El huracán Melissa, uno de los ciclones más potentes registrados en la cuenca atlántica, tocó tierra en el suroeste de Jamaica dejando a su paso una devastadora estela de destrucción. La tormenta alcanzó categoría 5, generando vientos extremos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas que pusieron a prueba los sistemas de emergencia de la isla.

Las imágenes captadas por residentes y medios locales muestran automóviles arrastrados por la corriente, caminos cubiertos de escombros y zonas rurales aisladas por ríos desbordados. En comunidades como New Hope, la lluvia y los vientos arrancaron árboles centenarios, rompieron el asfalto y bloquearon el acceso a poblaciones enteras.

Uno de los videos más difundidos muestra cómo el techo de una vivienda salió disparado sobre el tendido eléctrico, mientras rocas y lodo descendían por las laderas cortando carreteras y amenazando casas ya debilitadas por las lluvias. En la costa sur, drones revelaron cultivos arrasados y animales domésticos buscando refugio, mientras voluntarios y cuerpos de rescate luchaban por llegar a zonas incomunicadas.

Hospitales costeros evacuaron a pacientes ante la amenaza de marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros. El gobierno de Jamaica reportó cortes de energía que dejaron sin electricidad a más de 240.000 usuarios y afectó a casi una cuarta parte de las telecomunicaciones, dificultando la coordinación de la emergencia.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una tormenta de categoría 5”, admitió el primer ministro Andrew Holness. Funcionarios de Defensa Civil insistieron en acudir a refugios habilitados y evitar desplazamientos innecesarios.

Mercy Corps informó que muchas familias permanecieron en sus hogares durante el azote del huracán, describiendo una noche marcada por el estruendo constante y el temor generalizado. Hasta el momento, Melissa ha causado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

Mientras las autoridades jamaicanas continúan evaluando los daños, el huracán mantiene su ruta hacia Cuba, donde se preparan evacuaciones masivas y planes de contingencia ante un ciclón de intensidad histórica.