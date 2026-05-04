IA, apps sociales y juegos en la nube: las características de la PS6

Aunque la PlayStation 5 sigue muy presente en los hogares, el gigante tecnológico ya trabaja en el futuro de sus equipos. Un informe reciente sobre la PlayStation 6 ha revelado detalles que marcan un salto tecnológico importante centrando la atención en la inteligencia artificial y la conectividad. La nueva consola buscará perfeccionar la experiencia del usuario mediante la generación de frames y el aprendizaje profundo.

Uno de los puntos más llamativos es el desarrollo de lo que Sony describe como "aplicaciones sociales de próxima generación" junto a plataformas de streaming renovadas. En cuanto al rendimiento visual, el uso de tecnología similar al PSSR ayudará a "elevar la calidad visual en tiempo real" según se ha podido conocer por perfiles profesionales de la empresa.

En el apartado de juegos, destaca el misterioso Project Heartbreak. Se trata de un "shooter de terror en tercera persona inmersivas" que está siendo desarrollado en Unreal Engine 5. Este título sería una propuesta de calidad AAA que contaría con materiales en 2 y 3 dimensiones para ser lanzado de forma intergeneracional tanto en la actual consola como en la futura. Los rumores sugieren que podría tratarse de una secuela de Until Dawn o un regreso de la saga Siren, utilizando capturas de movimiento y sistemas de progresión avanzados.

La infraestructura para el juego en la nube también recibirá una mejora sustancial tras tres o cuatro años de trabajo. La intención es pasar de los servidores actuales a una solución basada en NVMe de PCIe Gen5 para el streaming de juegos. Con patentes de nuevos mandos en el horizonte, queda la duda sobre si veremos un DualSense 2.0 o una propuesta totalmente distinta. El informe cierra planteando al público si "¿tú crees que entre las nuevas características de PS6 hay generación de frames, IA, aplicaciones sociales, juego en la nube o un juego de terror que podría ser intergeneracional?" para abrir el debate sobre lo que vendrá.