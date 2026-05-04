El argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 y su rendimiento en el Gran Premio de Miami 2026 no pasó desapercibido: medios y analistas internacionales coincidieron en destacar su crecimiento, consistencia y madurez en pista.

El piloto de Alpine logró uno de sus mejores resultados en la categoría al terminar en la séptima posición, sumando puntos importantes y consolidando su evolución dentro de la máxima categoría.

Durante todo el fin de semana, Colapinto mostró un rendimiento sólido y sin errores, algo que fue especialmente valorado por la prensa especializada, que lo señaló como uno de los pilotos más regulares de la carrera.

Incluso desde su propio equipo destacaron su nivel. El empresario Flavio Briatore aseguró que el argentino completó “una semana excelente” y que rindió al nivel esperado, reflejando la confianza creciente dentro de la escudería.

Analistas de la transmisión oficial también remarcaron su desempeño, calificando su fin de semana como uno de los más “prolijos, limpios y rápidos” desde su llegada a la Fórmula 1, en un circuito complejo y exigente.

La actuación cobra aún más valor en el contexto de una carrera competitiva, donde el italiano Kimi Antonelli se quedó con la victoria, mientras Colapinto logró mantenerse en zona de puntos frente a rivales de mayor experiencia.

Con este resultado, el piloto argentino no solo reafirma su lugar en la categoría, sino que también comienza a ganarse el reconocimiento global, posicionándose como una de las revelaciones de la temporada y alimentando expectativas de cara a las próximas carreras.