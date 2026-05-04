El primer mensaje de Pampita tras confirmar su inesperada separación

Carolina Ardohain volvió a dar una lección de fortaleza tras confirmar el final de su relación con Martín Pepa. La noticia se conoció luego de que Yanina Latorre revelara un mensaje de la propia modelo donde admitía que "no se lo esperaba". A pesar de que la decisión de terminar habría venido por el lado del empresario, ella eligió mostrarse radiante y sin rastros de angustia en sus redes sociales.

Con un cambio en su color de pelo y un maquillaje muy natural, la conductora compartió imágenes de sus últimas producciones donde se la ve con su clásica sonrisa. Atrás quedaron los dos años de amor a distancia y aquel breve impasse que la pareja había tenido previamente. Para iniciar esta etapa de soltería, decidió viajar a Miami con un grupo de amigos y su hermano Guillermo antes de retomar sus obligaciones.

En un reconocido boliche de la ciudad estadounidense, se la vio disfrutar con mucha energía durante toda la noche. Matías Vázquez dio detalles de esa salida nocturna y contó que "ella bailó toda la noche, estaba llena de energía y aunque me dicen que Cochito López merodeó por la zona, ella se fue con su hermano".

Actualmente, la prioridad de la modelo está puesta en la crianza de sus hijos y en sus diversos compromisos laborales. Sin embargo, como es una gran defensora del amor, es muy probable que pronto se permita abrir nuevamente su corazón.