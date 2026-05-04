La Municipalidad de Rivadavia anunció que faltan 11 días para el inicio de la temporada de poda, una etapa clave para el mantenimiento del arbolado público en todo el departamento y para mejorar las condiciones de seguridad urbana.

Desde el municipio indicaron que los operativos forman parte de un plan técnico integral que apunta a equilibrar el cuidado del patrimonio forestal con una ciudad más iluminada, ordenada y segura para vecinos y conductores.

Las tareas que llevará adelante el personal municipal incluyen elevación de copa, limpieza de cruz y corte de ramas terciarias. Estos trabajos permitirán despejar luminarias, semáforos y señalética vial, favoreciendo la visibilidad en la vía pública.

Además, se remarcó que la poda del arbolado en la vía pública es un servicio totalmente gratuito y que debe ser realizado exclusivamente por personal municipal autorizado, sin ningún tipo de costo para los vecinos.

En ese sentido, las autoridades solicitaron a la comunidad no entregar dinero a personas no autorizadas, verificar que el personal esté debidamente identificado y desconfiar de ofrecimientos puerta a puerta, para evitar posibles estafas.

En el caso de ramas de árboles públicos que se extienden hacia propiedades privadas, los vecinos deberán gestionar un permiso municipal y realizar el trámite de manera personal, siendo requisito que lo haga el titular del inmueble.

Para consultas, solicitudes o denuncias, el municipio puso a disposición los canales de Atención al Vecino, tanto telefónicos como por WhatsApp, con el objetivo de garantizar un servicio ordenado, transparente y seguro durante toda la temporada.

Teléfono: 4331993 (lunes a viernes de 8 a 19 hs)

WhatsApp: 264 4435809