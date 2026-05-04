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Rivadavia anunció que el inicio de la temporada de poda comenzará dentro de 11 días
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rivadavia anunció que faltan 11 días para el inicio de la temporada de poda, una etapa clave para el mantenimiento del arbolado público en todo el departamento y para mejorar las condiciones de seguridad urbana.
Desde el municipio indicaron que los operativos forman parte de un plan técnico integral que apunta a equilibrar el cuidado del patrimonio forestal con una ciudad más iluminada, ordenada y segura para vecinos y conductores.
Las tareas que llevará adelante el personal municipal incluyen elevación de copa, limpieza de cruz y corte de ramas terciarias. Estos trabajos permitirán despejar luminarias, semáforos y señalética vial, favoreciendo la visibilidad en la vía pública.
Además, se remarcó que la poda del arbolado en la vía pública es un servicio totalmente gratuito y que debe ser realizado exclusivamente por personal municipal autorizado, sin ningún tipo de costo para los vecinos.
En ese sentido, las autoridades solicitaron a la comunidad no entregar dinero a personas no autorizadas, verificar que el personal esté debidamente identificado y desconfiar de ofrecimientos puerta a puerta, para evitar posibles estafas.
En el caso de ramas de árboles públicos que se extienden hacia propiedades privadas, los vecinos deberán gestionar un permiso municipal y realizar el trámite de manera personal, siendo requisito que lo haga el titular del inmueble.
Para consultas, solicitudes o denuncias, el municipio puso a disposición los canales de Atención al Vecino, tanto telefónicos como por WhatsApp, con el objetivo de garantizar un servicio ordenado, transparente y seguro durante toda la temporada.
Teléfono: 4331993 (lunes a viernes de 8 a 19 hs)
WhatsApp: 264 4435809