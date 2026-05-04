Marina Calabró reveló por qué Mirtha Legrand no le habló durante 10 años

La cercanía de una nueva entrega de los premios más importantes de la televisión argentina despertó recuerdos amargos para Marina Calabró. La periodista se sinceró sobre el motivo real por el cual estuvo distanciada de Mirtha Legrand durante 10 años. Según su relato, todo se originó por un malentendido que involucró a un tercer colega y una frase sacada de contexto sobre la honestidad de las estatuillas.

Al referirse a la naturaleza del evento, la panelista explicó que "No hay que olvidarse de que el Martín Fierro es un gran show. Es verdad que es una producción costosísima, hay que pedirle a los empresarios que sean héroes o benefactores de la industria y pedirles que no pidan nada a cambio por solventar el gasto. Me parece que le pedimos mucho a un programa de televisión". Además, le restó dramatismo a las críticas por las ternas actuales al considerar que "El Martín Fierro se nutre de las polémicas, está bueno que haya especulaciones sobre por qué hay o no hay un programa. Me parece que genera esto y es parte del encanto del premio".

El foco del conflicto con la Chiqui tuvo un nombre propio. Calabró recordó con detalle cómo se rompió el vínculo cuando afirmó que "Pampito me metió en un quilombo con Mirtha Legrand por esto, Mirtha dejó de hablarme por una década porque un día Pampito la corrió en un estreno y le dijo que yo había dicho que ella había comprado un Martín Fierro. Dicho así era horrible, y Mirtha todavía está convencida de que yo dije eso".

La situación que dio pie al enojo ocurrió en una reunión privada hace décadas. Marina aclaró que "Pero lo que yo conté fue algo que pasó en una de las cenas de los sábados, donde estaban hablando de los Martín Fierro de Oro (1991) , ese primero que ganó Fax y había fuertísimas versiones que manejábamos todos los periodistas de la época en relación a que había habido algún interés creado en que ganara Fax". En aquella charla, se produjo el comentario que luego fue distorsionado. La periodista recordó que "Yo dije que Mirtha le había dicho a Carlos Rottemeberg en la mesa 'si sabía que se compraba me lo compraba para mi', algo así. Pero lo dijo en chiste, riéndose".

A pesar del tiempo transcurrido, la reconciliación total parece lejana debido a la firmeza de la diva. Con un tono de resignación, la comunicadora rememoró que "Mirtha me hizo la cruz, me tuvo en capilla durante una década y si le preguntas hoy, debe seguir convencida de que yo dije que se compró un Martín Fierro de Oro".