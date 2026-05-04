El Gobierno nacional reabrió la sala de prensa de la Casa Rosada y retomó las conferencias con periodistas acreditados, luego de más de diez días de restricciones que habían generado polémica y críticas en distintos sectores.

La reapertura se dio con una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien defendió la decisión oficial y negó que se haya tratado de un intento de censura. “No es censurar la libertad de expresión”, afirmó, y aseguró que la medida respondió a la implementación de nuevos protocolos de seguridad.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que la actual gestión es la que más ha promovido la libertad de prensa y remarcó que “con ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad”, en respuesta a los cuestionamientos por el cierre previo.

El conflicto se había originado tras la decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que el Ejecutivo justificó por la necesidad de investigar un presunto caso de espionaje y revisar condiciones de seguridad

Con la reapertura, los trabajadores de prensa pudieron volver a ingresar, aunque bajo nuevas condiciones: controles más estrictos, circulación limitada dentro del edificio y restricciones en el acceso a determinados sectores

El episodio generó repercusiones políticas e institucionales, con cuestionamientos sobre la libertad de prensa y el acceso a la información pública, incluso con organismos internacionales siguiendo de cerca la situación.

En este contexto, el Gobierno buscó dar una señal de normalización al retomar el contacto directo con los medios, aunque la tensión con el sector periodístico continúa latente tras los cambios implementados.