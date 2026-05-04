El toque de queda vigente en Ecuador le suma un condimento especial al partido que Boca Juniors disputará ante Barcelona de Guayaquil, ya que impone restricciones que impactan directamente en la movilidad de los hinchas.

La medida, que rige en varias provincias incluyendo Guayaquil, prohíbe circular entre las 23 y las 5 de la mañana, un horario clave teniendo en cuenta la logística de salida de los estadios.

El encuentro por Copa Libertadores se jugará a las 19 (hora local) y terminará cerca de las 21, por lo que los simpatizantes tendrán un margen reducido para retirarse del estadio y regresar a sus alojamientos antes del inicio de la restricción.

Ante este escenario, se espera un operativo especial para los cerca de 2.000 hinchas xeneizes que viajarán a Ecuador. Habrá refuerzos en el transporte y un esquema de seguridad específico para garantizar traslados rápidos y seguros tras el partido.

Además, existen excepciones puntuales dentro de la normativa: quienes tengan vuelos programados durante la noche podrán circular hacia el aeropuerto, lo que brinda una alternativa para algunos viajeros.

Desde el club ecuatoriano llevaron tranquilidad y aseguraron que la medida no impedirá la presencia de público visitante, aunque sí obligará a una organización más estricta. También se prevé que el contexto reduzca la asistencia local.

Si bien el partido no corre riesgo, el toque de queda cambia la experiencia de los hinchas, que deberán moverse con rapidez y bajo control de seguridad en una ciudad atravesada por restricciones nocturnas.