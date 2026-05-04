Una tragedia conmociona a la provincia de Buenos Aires: cuatro amigos murieron en un violento choque frontal cuando regresaban de una fiesta en la zona de Tornquist. El accidente ocurrió en la ruta provincial 76, a la altura del sector conocido como Abra de la Ventana.

El siniestro se produjo cerca de las 7:30 de la mañana, en un tramo caracterizado por curvas pronunciadas. Por causas que aún se investigan, un Citroën C3 en el que viajaban los jóvenes impactó de frente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Según la reconstrucción preliminar, el conductor del C3 habría perdido el control al ingresar a una curva, posiblemente a una velocidad mayor a la recomendada. El vehículo se desvió hacia la banquina y, al intentar retomar la calzada, cruzó de carril, provocando el choque frontal.

Las víctimas fatales viajaban como acompañantes en ese auto y murieron en el acto tras el brutal impacto. El conductor sobrevivió y fue trasladado al hospital con heridas, al igual que los ocupantes del otro vehículo, que también resultaron lesionados.

El hecho generó un importante operativo en la zona, con la intervención de bomberos, personal policial, ambulancias y equipos de Defensa Civil, que trabajaron durante horas para asistir a los heridos y realizar las pericias correspondientes.

La investigación busca determinar las causas exactas del accidente, sin descartar factores como la velocidad, el estado del camino o las condiciones de visibilidad en una ruta considerada riesgosa. Mientras tanto, la tragedia deja un profundo impacto por la muerte de cuatro amigos que viajaban juntos y no lograron llegar a destino.