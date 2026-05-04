Marcelo Tinelli decidió dejar atrás el misterio y confirmó su noviazgo con Rossana Almeyda. El blanqueo definitivo ocurrió durante el fin de semana del uno de mayo, cuando el conductor preparó una cena especial y subió las imágenes a sus plataformas digitales para validar lo que ya era un secreto a voces.

La interacción con sus seguidores continuó el domingo a través de un video en Instagram donde respondió diversas inquietudes mientras se escuchaba una voz femenina de fondo. Ante la consulta sobre si el romance era oficial, el animador apeló al humor y usó un código viral al contestar "six seven" para dar a entender que las cosas marchan bien.

Dicha expresión, surgida de una canción de Skrila, no posee un sentido fijo pero suele utilizarse como un sinónimo de más o menos. Sin embargo, la revelación más importante llegó cuando le consultaron si su círculo íntimo ya estaba al tanto de la situación y él respondió con un firme "sí" al confirmar que su familia ya conoce a la mujer que lo enamoró.

Sobre Rossana Almeyda se sabe que residió en Miami durante muchos años antes de volver al país hace pocos meses. La responsable de presentarlos fue Pampita, quien mantiene una amistad muy estrecha con ella.

Con más de 40 años, la actual compañera de Tinelli cuenta con un pasado en el modelaje y es licenciada en Ciencias Políticas. Además de su formación académica, es una apasionada de los viajes por el mundo. El romance había sido anticipado inicialmente por Pochi de Puro Show y luego ratificado por Angie Balbiani antes de que los protagonistas decidieran mostrarse juntos.