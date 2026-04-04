Con el correr de las horas, se conoció la identidad de la mujer que murió en el violento choque ocurrido este sábado 4 de abril por la mañana en Ruta 40, en el departamento Sarmiento. Se trata de Teresa Brizuela, de 69 años, oriunda de Mendoza, quien falleció en el lugar tras el impacto entre un camión y un Fiat Duna.

El siniestro se produjo alrededor de las 8 de la mañana, a unos 30 kilómetros antes del control de San Carlos, en una zona donde intervino personal policial y de emergencias.

Por motivos que aún se investigan, el camión colisionó con el automóvil en el que viajaban seis personas. Tras el choque, cuatro ocupantes fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud. Según fuentes vinculadas al caso, los menores se encuentran fuera de peligro, mientras que se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de los otros dos adultos.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del accidente que terminó en tragedia, mientras personal de tránsito y seguridad vial asegura la zona y realiza los peritajes correspondientes.