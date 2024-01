Tras finalizar el acuerdo paritario 2023 que estipulaba cláusula gatillo hasta diciembre, José "Pepe" Villa, secretario general de UPCN -el gremio con más afiliados de la administración pública en San Juan-, confirmó a DIARIO HUARPE que en enero y febrero no estará operativa esa actualización salarial. A su vez, aclaró que en la mesa de negociación que acuerda el aumento desde marzo se tendrá en cuenta la inflación generada en el primer bimestre de 2024.

José "Pepe" Villa en Guanaco Play. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

Teniendo en cuenta esto último, si se toma como referencia las opiniones brindadas por economistas sanjuaninos a este diario, quienes proyectaron que el índice de precios al consumidor de los primeros dos meses del 2024 rondará entre el 30% y el 40%, se estima que esa cifra podría ser utilizada por los gremios como la base salarial con la que se sentarían a negociar un nuevo acuerdo de haberes.

“Yo he pedido siempre la cláusula gatillo, pero el Gobierno no está en condiciones de pagarla. El gobernador me ha dicho que no hay plata, que al menos hasta marzo no va a ser posible”, expresó Villa.

En este sentido, el dirigente aseguró haberle pedido a Marcelo Orrego al menos una “intención o buena predisposición” con un aumento del 5% o 10%, pero no ve viable su propia solicitud, ya que según él mismo reconoce “no es que el Gobierno se imponga porque quiere, sino que no se puede”. En consonancia, advirtió que San Juan no está recibiendo el dinero que le giraba Nación hasta el año pasado.

A su vez, afirmó que están esperando tener ciertos balances para conocer los ingresos en las arcas provinciales durante diciembre y, con esos números, la próxima semana harán una reunión de comisión de delegados donde definirán si vuelven a insistir con la aplicación de la cláusula o si negocian algún porcentaje inferior. Además, confirmó que en las paritarias de marzo tendrán en cuenta la inflación generada en el primer bimestre.

Por otra parte, Villa especuló con que el Gobierno de Javier Milei busca “planchar” los salarios para así estabilizar los precios en el mercado y bajar la inflación. “No creo que esto se arregle, hay una intransigencia muy grande por parte de Nación para desalentar el sistema salarial, no hablan con nadie. En San Juan por lo menos diálogo tenemos, pero lo que no tenemos es plata”, enfatizó.